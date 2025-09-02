Zaledwie 5 cm wykazał pomiar Wisły przy warszawskich bulwarach. Rekordowo niski stan rzeki rodzi pytania o dostępność wody w kranach mieszkańców stolicy. - Zdaję sobie sprawę z niepokoju, jaki mogą wzbudzać takie wskaźniki - mówi w rozmowie z polsatnews.pl Jolanta Maliszewska z MPWiK. Jednocześnie uspokaja, że wody nie zabraknie i wyjaśnia, dlaczego warszawianie mogą być spokojni.

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że we wtorek o godz. 4:40 zanotowano stan wody w wysokości 5 cm na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary. Jest to najniższy wynik w historii pomiarów oraz o centymetr mniejszy niż jeszcze w piątek. Prognozy wskazują, że tak niski poziom wody ma utrzymać się przez najbliższe dni.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, z tego powodu kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone od 12 sierpnia do odwołania.

- W czwartek rano pokazał on (wskaźnik stanu wody - red.) 6 cm, ale nawet, jak pokaże zero - to nie oznacza, że rzeka w stolicy zniknie - stwierdził dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN na swoim blogu Świat Wody.

Naukowiec wyjaśnił, że "zero wodowskazu to umownie ustalony, stały poziom odniesienia, względem którego mierzy się stan wody w danym miejscu pomiarowym, np. rzece".

Rekordowo niski stan wody w Warszawie. MPWiK uspokaja

Zastępczyni rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Jolanta Maliszewska w rozmowie z polsatnews.pl z dodała, że pomiary wodowskazu na rzece są punktowe, a Wisła nie jest równomierna, więc nie jest to dokładny stan wody.

- Zdaję sobie sprawę z niepokoju, jaki mogą wzbudzać takie wskaźniki - mówiła.

Przekazała, że niski poziom wody jest objawem trwającej suszy hydrologicznej. Sprawiła, że stan zmniejszył się z 13 cm w lipcu, do obecnych 5 cm. Zastępczyni rzecznika zaznaczyła jednak, że "Warszawa jest bezpieczna".

- Nie ma powodów do obaw z kilku powodów. Po pierwsze stolica korzysta z dwóch źródeł wody, w około 70 proc. z Wisły oraz z około 30 proc. z Jeziora Zegrzyńskiego. Dzięki budowie pierścieniowatej wodociągów, możliwe jest swobodne przekierowanie zasysania wody i uzupełnienie jej stanu, w przypadku wysuszania jednego ze zbiorników - uspokajała.

Zaznaczyła, że na powierzchni stale pracują "Chude Wojtki", które wydobywają nadmiar pisaku nad drenami wiślanych ujęć wody. Dodała, że Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na powiększenie tej floty o kolejne dwie jednostki, które mają być dostarczone do 2027 roku.

Niski stan wody nie tylko w Warszawie. Poniżej minimum na ponad 20 stacjach

Z danych Instytutu wynika, że poziom wody poniżej minimum okresowego występuje także na ponad 20 innych stacjach hydrologicznych na rzekach:

Warcie,

Wiśle,

Kaczawie,

Moszczenicy,

Budzówce,

Wieprzy,

Żylicy,

Nysie Kłodzkiej,

Narwi,

Pilicy,

Wisłoce

i Krasnej.

W czwartek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że na 300 stacjach hydrologicznych odnotowano przepływy mniejsze od średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ - wielkość średniego niskiego przepływu).

Aż 67 proc. stacji znajduje się w strefie wody niskiej, 28 proc. - wody średniej, a wysokiej - 5 proc. Jednocześnie na stacjach hydrologicznych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego, a stan ostrzegawczy został przekroczony na jednej stacji hydrologicznej w dorzeczu Wisły.

Pogoda w Warszawie Upały we wtorek, burze w środę

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w stolicy.

"Temperatura w dzień od 29 st. C do 31 st. C. Ważne od: 2025-09-02 11:00 do: 2025-09-02 18:00" - opublikował instytut.

We wtorek ciśnienie w Warszawie w południe ma być niskie, w wysokości 993 hPa. Przewiduje się jednak wzrost w późniejszych godzinach. Zachmurzenie będzie się przeważnie utrzymywać małe oraz umiarkowane. Możliwe będą słabe przelotne opady deszczu oraz słaby wiatr.

W środę w stolicy zachmurzenie może okresami wzrosnąć do dużego. Synoptycy zapowiadają również możliwe przelotne opady deszczu, do 20 mm, a nawet burze z gradem.

Temperatura lekko spadnie i wyniesie maksymalnie 25 st. C.

