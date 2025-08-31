Podsumowanie wakacji. To tam najchętniej wypoczywali Polacy

Morze było najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów Polaków podczas tegorocznych wakacji. Największy wzrost zainteresowania w mijającym sezonie odnotowały jednak lokalizacje w górach - wynika z raportu platformy rezerwacyjnej Travelist. "Choć pogoda była w kratkę, a ceny noclegów wzrosły, Polacy chętnie planowali wypoczynek w kraju" - podkreślają autorzy badania.

Polacy częściej niż w zeszłym roku wybierali wakacje w kraju. "W porównaniu z poprzednim sezonem użytkownicy Travelist.pl zarezerwowali o 6 proc. więcej noclegów. Co ciekawe, najbardziej zaważyły na tym kierunki górskie, gdzie liczba rezerwacji wzrosła o jedną czwartą (27 proc.), podczas gdy polskie wybrzeże cieszyło się o 4 proc. niższym zainteresowaniem względem roku ubiegłego" - przekazano w raporcie dotyczącym wakacyjnych preferencji Polaków.

Pogoda nie sprzyjała wakacjom

Autorzy analizy zaznaczyli jednocześnie, że pobyty nad morzem - choć minimalnie - nadal dominowały nad regionami górskimi, a udział tych kierunków w rezerwacjach wyniósł odpowiednio 38 i 37 proc.

"Po raz pierwszy od lat różnica jest tak mała. Jeszcze w 2024 r. wakacje nad Bałtykiem cieszyły się o 11 pkt proc. większą popularnością niż te w południowych regionach Polski. Natomiast niesprzyjające warunki pogodowe w lipcu br., przy średnio 14 proc. wyższych cenach noclegów w kurortach nadmorskich, sprawiły, że wiele osób elastycznie dostosowało swoje plany urlopowe i wybrało góry" - oceniła cytowana w raporcie Eliza Maćkiewicz.

Jak wynika z raportu, kolejne miejsce w zestawieniu przypadło jeziorom - 10 proc. rezerwacji (wzrost o 4 proc. r/r). Najmniejszy ruch między lipcem a sierpniem odnotowały pobyty w miastach (6 proc. rezerwacji).

Najpopularniejsze miejscowości nad morzem

W raporcie zwrócono uwagę, że jeśli chodzi o ceny, to w czasie tegorocznych wakacji za noclegi trzeba było zapłacić średnio o 4 proc. więcej, w porównaniu z 2024 r.

Najdroższe okazały się pobyty nad Bałtykiem, gdzie noc dla dwóch osób z wyżywieniem w hotelu o standardzie 4-5 gwiazdek lub równorzędnym kosztowała ok. 760 zł (wzrost o 3 proc. r/r). Na kolejnym miejscu uplasowały się obiekty nad jeziorami, gdzie za nocleg za jedną noc trzeba było zapłacić 720 zł (wzrost o 2 proc. r/r). Z kolei za pokój w górach trzeba było zapłacić blisko 670 zł (wzrost o 5 proc. r/r). Najtańsze noclegi były w miastach - ok. 500 zł ( wzrost w ujęciu rocznym o 13 proc.).

Z raportu wynika ponadto, że w tym roku wśród kierunków nadmorskich dominowały: Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Pobierowo. Najbardziej atrakcyjne ceny noclegów w wymienionych miejscowościach można było znaleźć w Międzyzdrojach i Kołobrzegu - ok. 700-710 zł za noc z wyżywieniem. Najdroższe było Pobierowo ze średnią ceną 765 zł za noc.

Gdzie jechać w góry? Najczęściej wybierane kierunki

W górach największym zainteresowaniem cieszyły się: Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Szczyrk, Wisła i Karpacz. "Na pobyty w Wiśle i Świeradowie-Zdroju użytkownicy Travelist.pl wydawali najmniej, bo średnio 540 zł za noc, a najwięcej płacili w Szklarskiej Porębie – 650 zł za dobę" - podano w raporcie.

Z raportu wynika też, że główną grupą podróżnych w czasie wakacji były rodziny z dziećmi, które zarezerwowały 64 proc. noclegów (o 2 pkt proc. więcej niż w 2024 r.). Dane pokazują również, że długość wypoczynku stopniowo się skraca - w 2023 r. wakacyjny pobyt trwał średnio 4,1 nocy, podczas gdy w 2025 r. było to już 3,9 nocy.

Raport obejmuje wszystkie rezerwacje hotelowe w Polsce od 27 czerwca do 31 sierpnia na Travelist.pl, a podane ceny noclegów to koszt jednej doby hotelowej z wyżywieniem (99 proc. rezerwacji zawierało co najmniej jeden posiłek w obiekcie).