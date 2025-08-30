Amerykanie mieli "Top Guna", my mieliśmy "Slaba" - powiedział na antenie Polsat News płk pilot Łukasz Piątek, wspominając mjr. Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. - Byłem wtedy na wieży, kiedy "Slab" przyleciał, robił wspaniały pokaz. Ale też widziałem niestety, kiedy zginął - dodał. Pułkownik odniósł się też do krytyki kontrolera lotu.

- Majora Krakowiana poznałem w 2015 roku, kiedy byłem już dowódcą 6. Eskadry Lotniczej i "Slab" wrócił ze szkolenia ze Stanów Zjednoczonych, i został tym młodym "tygrysem" - wspomniał obecny zastępca dowódcy 4. skrzydła lotnictwa szkolnego w Dęblinie płk Łukasz Piątek w rozmowie z Michałem Stelą w Polsat News.

Zginął pilot F-16. "On był głową tej rodziny"

Pułkownik wyznał, że w tamtym czasie zazdrościł "Slabowi" szkolenia w USA. Sam był na nie - jak podkreślił - "za stary". - To widać ten profesjonalizm, ten, który Amerykanie wpajają swoim oficerom - wyjaśnił.

Tiger Demo Team Poland - zespół pokazowy, w którym latał tragicznie zmarły mjr Krakowian - dzięki obecności "Slaba" wyniósł się na wyżyny - przekonywał pułkownik. Jak dodał, "on był głową tej rodziny, ojcem tych ludzi, którzy byli w tym teamie". - On zaczynał tam praktycznie od początku tego zespołu - powiedział.

W 2022 roku poprzednik mjr. Łukasza Krakowiana został wysłany na studia do Stanów Zjednoczonych. Wybór zastępcy miał być łatwy dla dowództwa. - Dla mnie wybór był naturalny, że tym człowiekiem będzie "Slab". Nie było lepszego - wyznał płk Piątek.

Katastrofa samolotu w Radomiu. "Latanie jest ryzykiem"

Zapytany, co sądzi o pomyśle zakazu lotów pokazowych, pułkownik odparł, że ryzyko incydentu istnieje nie tylko podczas nich. - Ogólnie latanie jest ryzykiem. Latanie na samolotach bojowych jest już najwyższą formą tego ryzyka, bo się wszystko dzieje bardzo szybko - powiedział.

ZOBACZ: "Nie było usterki, to był błąd pilotażowy". Ekspert o katastrofie F-16

Wyjaśnił też, że pokazy służą chwaleniu się sprzętem i obrazują poziom wyszkolenia wojska. Nikt jednak - jak dodał - nie jest zobowiązany, by wspomagać siły powietrzne w takiej roli. - To nigdy nie jest rozkaz, nikogo nie zmuszamy, żeby został tym pilotem. Wybieramy najlepszych i pytamy: "Chcesz zostać tym pilotem?". Nikt nie odmawia - zaznaczył.

Odnosząc się bezpośrednio do tragedii myśliwca F-16, płk Piątek przyznał, że był wtedy na wieży kontrolnej. - Widziałem, kiedy zginął - powiedział.

"Slab" rozmawiał z pilotem na ziemi

Dopytywany o drugiego pilota, który z ziemi utrzymywał kontakt z majorem "Slabem", wojskowy wyjaśnił, jaka dokładnie była jego funkcja. - Tak, ta funkcja to jest tzw. "safety observer" albo instruktor pilot, który ma stałą łączność z tym pilotem pokazowym. I ma wpływ na to, jak ten pokaz wygląda, bo czasem to on mówi: trochę w lewo, trochę w prawo, trochę wyżej, trochę niżej. Ma wiązankę, pilot w samolocie trzyma się tej wiązanki i ten pilot na ziemi - mówił na antenie Polsat News

- Po prostu udziela rad, czy jest dobrze, czy źle, czy jest bezpiecznie, czy poderwać maszynę - dodał Piątek.

W późniejszej części rozmowy pułkownik stwierdził, że wspomniany pilot instruktor był kompetentny, a w momencie katastrofy w wieży kontrolnej znajdowały się wszystkie niezbędne osoby. - To był doświadczony człowiek, bardzo dobry kontroler. (...) "Slab" praktycznie był ostatnim, który miał w tym dniu zrobić próbę. (...) Czekaliśmy na ten jego trening, dlatego wszyscy byli na wieży - te osoby funkcyjne, które być tam powinny - podał.

ZOBACZ: Incydenty na lotnisku w Radomiu. Prokuratura potwierdza doniesienia Polsat News

Pułkownik został też zapytany, czy gdyby doszło do błędów w komunikacji radiowej, mogłoby to skomplikować lot majora "Slaba". - Nie powinno, bo "Slab" był pilotem bojowym. On był przygotowany na wiele trudniejsze wyzwania niż przylot do Radomia i wykonanie pokazu. Był przygotowany do dowodzenia ugrupowaniami 70, 80 samolotów - odparł.

WIDEO: Pułkownik pilot Łukasz Piątek w Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Czy mogło dojść do zakłóceń komunikacji?

Piątek podkreślił później, że "Slab" jako pilot dowodzący musiał "w czasie rzeczywistym kontrolować, wyznaczać zadania". Natłok komunikacji był zatem ogromny, ale on - podkreślił pułkownik - był z tym oswojony. - To nie jest tak, że komunikacja radiowa w Radomiu mogła go w jakiś sposób zaskoczyć. My uczymy się latać nie w ciszy radiowej, tylko w tym szumie - sprecyzował swoją myśl.

Prowadzący Michał Stela wspomniał w tej części rozmowy, że w dniu katastrofy w Radomiu obowiązywała przestrzeń powietrzna klasy G, "czyli przestrzeń, w które było ciasno na lotnisku". - Przestrzeń na czas pokazów była klasyfikowana jako przestrzeń niekontrolowana - przyznał pułkownik.

Wojskowy wytłumaczył, że w takim przypadku załoga sama odpowiada za zapobieganie konfliktom w ruchu lotniczym. Jednak: - F-16 ma radar, ma różne inne systemy, które mogą nas przestrzegać. (...) Tu nie powinno być jakiś problemów z dekonflikcją - dopowiedział.

Kończąc rozmowę, Stela zapytał: "Amerykanie mają 'Top Guna', my mieliśmy 'Slaba'?". - My mieliśmy "Slaba" - potwierdził płk Łukasz Piątek. - "Slab" zrobił to dla sił powietrznych, co zrobił film "Top Gun" dla marynarki wojennej w Stanach Zjednoczonych - podsumował.

Radom. Tragiczny wypadek F-16. Ustalenia Polsat News

Po katastrofie w Radomiu telewizja Polsat News dotarła do ponad półtoragodzinnych nagrań korespondencji radiowej pilotów ćwiczących do pokazów AirShow z wieżą kontroli lotów w Radomiu.

Na nagraniu słychać wymianę zdań majora Macieja "Slaba" Krakowiana z kontrolerem lotu, który przekazuje pilotowi nieprecyzyjne informacje. Powodem nieporozumienia była źle prowadzona korespondencja radiowa przez kontrolera lotu, który pomylił dwa samoloty i przekazywał pilotom błędne informacje.

Myśliwiec, którym leciał mjr Maciej "Slab" Krakowian, znaleźć się miał w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50.