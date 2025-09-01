Wystartował z Warszawy i doleciał nad Świętokrzyskie, aby upamiętnić mjr. Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie myśliwca F-16. Pilot samolotu typu Cessna nakreślił na niebie wymowny "napis", co nie umknęło uwadze lotniczych radarów.

Myśliwiec F-16, który w czwartek rozbił się na lotnisku w Radomiu, pilotował mjr Maciej Krakowian. Wojskowy wykonywał wtedy próbny lot przed zaplanowanymi na koniec wakacji pokazami Air Show 2025. Po tragicznym zdarzeniu imprezę odwołano.

Pamięć o zmarłym majorze Krakowianie postanowił uczcić również pilot Cessny T206, która w niedzielę wieczorem wykonała okrężny lot z warszawskiego lotniska Babice. Przeleciała nad południowymi regionami województwa mazowieckiego, by już nad Świętokrzyskiem wykonać na niebie "napis", odpowiednio wykonując trasę lotu.

Był to pseudonim wojskowego, czyli "Slab". Podczas kreślenia kolejnych "liter" maszyna znalazła się m.in. nad Wąchockiem i nieopodal Starachowic. Gdy zbliżała się nad Ostrowiec Świętokrzyski, jej pilot odbił z powrotem w kierunku północy.

Katastrofa F-16. Pilot upamiętnił Macieja "Slaba" Krakowiana. "Napis" na niebie

Cessna wylądowała na tym samym lotnisku, skąd wystartowała, a wszystko zajęło mniej więcej dwie godziny. Wyczyn pilota tego małego samolotu, upamiętniający zmarłego mjr. Krakowiana, zarejestrował portal Flightradar24, gdzie sprawdzać można trasy cywilnych maszyn.

"Slab" był doświadczonym i cenionym pilotem z zespołu Tiger Demo Team Poland. Wstępnie wiadomo, że nie wyprowadził maszyny z wykonywanej pętli. Myśliwiec po zderzeniu z ziemią stanął w płomieniach.

Prokuratura wszczęła postępowanie mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. Jak pisaliśmy w sobotę, śledczy biorą pod uwagę trzy wersje: czynnik ludzki, wątek techniczny, czyli możliwą niesprawność F-16 oraz "kwestie logistyczno-techniczno-serwisowe".

Polsat News dotarł do ponad półtoragodzinnych nagrań korespondencji radiowej, którą prowadzili piloci ćwiczący do Air Show z radomską wieżą kontroli lotów. Na nagraniu słychać wymianę zdań mjr. Macieja Krakowiana z kontrolerem.

Ten drugi przekazuje nieprecyzyjne informacje. Powodem było pomylenie przez kontrolera dwóch różnych samolotów. F-16, za sterami którego siedział "Slab", znaleźć się miał niebezpiecznie blisko samolotu szkolno-bojowego FA-50.

