Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Na porannych uroczystościach obecni są również ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Zgodnie z tradycją jeszcze przed 5:00 rano rozpoczęły się one dźwiękiem syren alarmowych, bowiem o 4:45 - 1 września 1939 roku - nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie.

86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte

Żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Następnie na maszt podniesiono flagę państwową, a w dalszej części ceremonii zapłonął Znicz Pokoju. Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny uczczono salutem armatnim.

Jako pierwszy głos zabrał Karol Nawrocki, który w przemówieniu poruszył kwestię reparacji, jakie Niemcy miałyby wypłacić Polsce za straty wywołane wybuchem II wojny światowej. - Dzisiaj z Westerplatte musi wybrzmieć jeszcze jeden sygnał, jedna prawda, co rozpoczęło się 1 września 1939 roku - mówił prezydent.

Jak wskazał, "stoją przed nami wielkie wyzwania w obliczu odradzającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej". - Stają przed nami zadania budowania Unii Europejskiej, NATO, które realizujemy z naszym partnerem handlowym i sąsiadem: z Niemcami, ze sprawcami II wojny światowej - mówił, przypominając też o współpracy III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim.

Karol Nawrocki: Polska potrzebuje jasnych relacji z Niemcami i reparacji

Według Nawrockiego "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego". - Których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - podkreślił.

Wyjaśnił przy tym, że reparacje "nie będą alternatywą dla historycznej amnezji". - Ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także reparacji - powtórzyła głowa państwa.

Zdaniem prezydenta "dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem, a bogactwo zbudowane - owszem - i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich, i wsparciu Niemiec po 1945 roku, ale także zbudowane na złamaniu Dekalogu, który mówi: 'Nie zabijaj i nie kradnij'"., - A jak zabiłeś i ukradłeś to musisz winę wyznać, przeprosić i zadośćuczynić - przypomniał.

Wystrzały ze "Schleswig-Holstein" rozpoczęły II wojnę światową

Jak nadmienił prezydent, "czekamy na reparacje dla naszej wspólnej przyszłości, sojuszy". - Wierze, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta na arenie międzynarodowej i zbudujemy bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami". - Bo każdy ma swoje Westerplatte - powiedział.

Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych - na około 120.