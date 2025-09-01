86 lat od wybuchu II wojny światowej. Słowa o Niemczech podczas obchodów na Westerplatte
Najważniejsi polscy urzędnicy państwowi obecni są na oficjalnych uroczystościach państwowych na gdańskim półwyspie Westerplatte, gdzie 1 września 1939 roku - 86 lat temu - wystrzałami z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" rozpoczęła się II wojna światowa. Po m.in. odśpiewaniu hymnu państwowego i wręczeniu odznaczeń głos zabrał prezydent Karol Nawrocki.
Przed rozpoczęciem głównych uroczystości prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszyli mu premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef BBN Sławomir Cenckiewicz.
Na porannych uroczystościach obecni są również ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Zgodnie z tradycją jeszcze przed 5:00 rano rozpoczęły się one dźwiękiem syren alarmowych, bowiem o 4:45 - 1 września 1939 roku - nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie.
86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte
Żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Następnie na maszt podniesiono flagę państwową, a w dalszej części ceremonii zapłonął Znicz Pokoju. Następnie żołnierze odczytali Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny uczczono salutem armatnim.
ZOBACZ: "Natychmiastowy rozejm". Papież Leon XIV zaapelował do rządów Rosji i Ukrainy
Jako pierwszy głos zabrał Karol Nawrocki, który w przemówieniu poruszył kwestię reparacji, jakie Niemcy miałyby wypłacić Polsce za straty wywołane wybuchem II wojny światowej. - Dzisiaj z Westerplatte musi wybrzmieć jeszcze jeden sygnał, jedna prawda, co rozpoczęło się 1 września 1939 roku - mówił prezydent.
Jak wskazał, "stoją przed nami wielkie wyzwania w obliczu odradzającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej". - Stają przed nami zadania budowania Unii Europejskiej, NATO, które realizujemy z naszym partnerem handlowym i sąsiadem: z Niemcami, ze sprawcami II wojny światowej - mówił, przypominając też o współpracy III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim.
Karol Nawrocki: Polska potrzebuje jasnych relacji z Niemcami i reparacji
Według Nawrockiego "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego". - Których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości - podkreślił.
Wyjaśnił przy tym, że reparacje "nie będą alternatywą dla historycznej amnezji". - Ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także reparacji - powtórzyła głowa państwa.
ZOBACZ: Wysłanie wojsk na Ukrainę. Ursula von der Leyen: Europa ma dość precyzyjny plan
Zdaniem prezydenta "dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem, a bogactwo zbudowane - owszem - i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich, i wsparciu Niemiec po 1945 roku, ale także zbudowane na złamaniu Dekalogu, który mówi: 'Nie zabijaj i nie kradnij'"., - A jak zabiłeś i ukradłeś to musisz winę wyznać, przeprosić i zadośćuczynić - przypomniał.
Wystrzały ze "Schleswig-Holstein" rozpoczęły II wojnę światową
Jak nadmienił prezydent, "czekamy na reparacje dla naszej wspólnej przyszłości, sojuszy". - Wierze, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta na arenie międzynarodowej i zbudujemy bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami". - Bo każdy ma swoje Westerplatte - powiedział.
Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 roku bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.
Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych - na około 120.