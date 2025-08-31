Europa ma "dość precyzyjny" plan wysłania wojsk na Ukrainę - powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że strona europejska osiągnęła w tej sprawie porozumienie z USA.

Jak oznajmiła von der Leyen, prace dotyczące planu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy "posuwają się bardzo dobrze". - Mamy jasny plan działania i osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem - powiedziała szefowa KE.

- Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił nas, że amerykańska obecność będzie częścią zabezpieczenia dla Ukrainy. Zostało to wielokrotnie potwierdzone - podkreśliła von der Leyen.

Wkrótce więcej informacji.

dk / polsatnews.pl / PAP