Wysłanie wojsk na Ukrainę. Ursula von der Leyen: Europa ma dość precyzyjny plan
Europa ma "dość precyzyjny" plan wysłania wojsk na Ukrainę - powiedziała w niedzielę w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że strona europejska osiągnęła w tej sprawie porozumienie z USA.

Jak oznajmiła von der Leyen, prace dotyczące planu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy "posuwają się bardzo dobrze". - Mamy jasny plan działania i osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem - powiedziała szefowa KE.

 

- Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił nas, że amerykańska obecność będzie częścią zabezpieczenia dla Ukrainy. Zostało to wielokrotnie potwierdzone - podkreśliła von der Leyen.

 

Wkrótce więcej informacji.

