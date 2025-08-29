Prokuratura po katastrofie F-16. "Znaleziono czarną skrzynkę"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16 - przekazał rzecznik Piotr Antoni Skiba. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. - Znaleziono czarną skrzynkę (...) Planujemy przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego pilota - przekazał prokurator Skiba.

- W dniu dzisiejszym zostało wszczęte formalnie śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczące tego zdarzenia. Prowadzone jest ono w kierunku artykułu 73, paragraf 2 i 4, a zatem spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem - poinformował prokurator.

ZOBACZ: Incydenty na lotnisku w Radomiu. Prokuratura potwierdza doniesienia Polsat News

Równoległe do prowadzonych oględzin miejsca zdarzenia, na terenie bazy w Radomiu odbywają się przesłuchania personelu lotniczego i naziemnego.

Katastrofa F-16. Odnaleziono czarną skrzynkę

Prokurator Skiba poinformował także, że na miejscu zdarzenia została odnaleziona i zabezpieczona czarna skrzynka.

- Czarna skrzynka będzie badana w autoryzowanym laboratorium. Nie jestem w tym momencie przekonany, czy Polska dysponuje takim laboratorium. Bierzemy pod uwagę, że badania będą się odbywały poza granicami kraju - powiedział Skiba.

Odnaleziono także ciało tragicznie zmarłego pilota, które po oględzinach zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Tam mają zostać przeprowadzone szczegółowe badania m.in. z użyciem aparatury specjalistycznej takim jak tomograf.

Prokurator nadmienił, że to pierwsza tego rodzaju katastrofa z udziałem tak nowoczesnej maszyny jak F-16 w Polsce.

Oględziny na miejscu zdarzenia prowadzi 14 prokuratorów, kilkudziesięciu funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej oraz technicy wojskowi.

Wkrótce więcej informacji.