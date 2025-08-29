Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Karolem Nawrockim podczas wideokonferencji z udziałem kilku europejskich liderów. Prezydent Ukrainy podziękował za pomoc w dążeniu do zakończenia wojny z Rosją. Odniósł się także do katastrofy myśliwca F-16, do której doszło podczas prób przed pokazami lotniczymi w Radomiu. "Jesteśmy głęboko zasmuceni" - zaczął w swoim wpisie.

"Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za przeprowadzenie ważnego spotkania. Była to cenna okazja do zsynchronizowania naszych stanowisk przed dużymi wydarzeniami dyplomatycznymi. Niezwykle ważne jest, że utrzymujemy stałą koordynację, pracując ramię w ramię, aby wspólne europejskie stanowisko zostało wyraźnie usłyszane w Waszyngtonie" – napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski złożył kondolencje z powodu śmierci pilota F-16

Prezydent Polski zaprosił na czwartkowe rozmowy w Belwederze prezydenta Litwy Gitanasa Nausedę, prezydenta Estonii Alara Karisa, prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkeviczsa oraz premier Danii Mette Frederiksen. W drugiej części do narady liderów w formie wideorozmowy dołączył prezydent Ukrainy. Spotkanie było elementem szerszych konsultacji przed zaplanowaną na 3 września wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

ZOBACZ: Ostatnie wystąpienie majora "Slaba" przed katastrofą samolotu. "Mam wyjątkową możliwość"

"Jesteśmy również głęboko zasmuceni wiadomością o katastrofie z udziałem myśliwca F-16, w której zginął polski pilot. Nasze serca są z rodziną i bliskimi poległego" - podkreślił Zełenski. Do tragedii doszło w czwartek podczas prób przed pokazami lotniczymi w Radomiu. Zginął mjr pilot Maciej "Slab" Krakowian.

Komentarz prezydenta Ukrainy po rozmowach z Karolem Nawrockim

Prezydent Ukrainy podziękował także prezydentowi Nawrockiemu za słowa wsparcia i szczere kondolencje w związku z rosyjskim atakiem na Kijów w nocy ze środy na czwartek. "Nasza siła tkwi w naszej jedności. Cieszy fakt, że nasze stanowisko jest wspólne: aby osiągnąć pokój, trzeba wywierać większą presję na Rosję" - podkreślił.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Kijów. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Ukraiński przywódca zaznaczył, że sankcje są skuteczne i muszą pozostać na stole. "Odmowa Moskwy uczestniczenia w spotkaniu w formacie przywódców powinna spotkać się z wyraźną odpowiedzią w postaci konkretnych decyzji" - stwierdził.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, Marcin Przydacz, po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego w Warszawie z liderami państw bałtyckich oświadczył, że to Rosja odpowiada za agresję na Ukrainę i to Rosja musi poczuć siłę zjednoczonego Zachodu - Europy i Stanów Zjednoczonych.