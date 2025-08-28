Katastrofa F-16 w Radomiu. Specjalna konferencja szefa MON

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl
Katastrofa F-16 w Radomiu. Specjalna konferencja szefa MON
Polsat News
Konferencja szefa MON po katastrofie F-16 w Radomiu

Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje rodzinie zmarłego w katastrofie F-35 żołnierza i lotnika Macieja Krakowiana. Szef MON podkreślił, że w związku z tragedią "uruchomiono wszystkie procedury", a na miejscu działają wszystkie służby. Potwierdził również wcześniejsze ustalenia Polsat News, że pokazy Air SHOW w Radomiu zostały odwołane.

Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał na miejsce katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu. Jak potwierdził, w wypadku śmierć poniósł pilot mjr Maciej "Slab" Krakowian. Szef MON podkreślił, że był to wspaniały lotnik i żołnierz służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz wieloletni uczestnik różnego rodzaju pokazów lotniczych. 

 

- Służący w wojsku, nienagannie, wspaniale, oddany służbie, oddany wojsku, oddany kolegom, chciałem w imieniu swoim, ale też Wojska Polskiego złożyć wyrazy największego współczucia, łączenia się w bólu, w modlitwie. Chciałem tym wszystkim, którzy znali naszego wspaniałego pilota przekazać te wyrazy szacunku i współczucia - podkreślił szef MON. 

"Niepowetowana strata". Szef MON zabrał głos ws. katastrofy F-35

Przekazał, że na miejscu tragedii pojawili się dowódcy związani z lotnictwem, Dowództwem Generalnym, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, straż pożarna oraz Żandarmeria Wojskowa, a w sprawie ich działań na bieżąco są informowani prezydent i premier.  - Wszystkie procedury zostały uruchomione - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. 

 

- Ja już kilka minut byłem na miejscu wypadku, rozmawiałem ze strażakami, trwają czynności zabezpieczające - dodał. 

 

ZOBACZ: Klątwa Radomia: Historia katastrof lotniczych podczas Air Show

 

Minister poinformował także, że w katastrofie nie została poszkodowana żadna osoba na ziemi, a po zdarzeniu pracę rozpoczęła prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Potwierdził również wcześniejsze ustalenia Polsat News, że Air SHOW w tym roku zostanie odwołany. O szczegółach będzie informował na swoich stronach internetowych

 

- Dzisiaj święto lotnictwa, w tym dniu głębokie wyrazy współczucia z powodu straty niepowetowanej w związku ze śmiercią jednego z najlepszych polskich pilotów dla całej rodziny lotniczej - dodał. 

Nie żyje Maciej "Slab" Krakowian. Żołnierz i lotnik miał 35-lat

Na konferencji głos zabrał również Inspektor Sił Powietrznych gen. Ireneusz Nowak - Bycie pilotem to spełnienie marzeń i to realizacja swojej pasji, ale jak brutalnie pokazało dzisiaj życie, za tą pasję niekiedy niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę. Maciek miał 35-lat, zostawił wspaniałą żonę Magdę, zostawił dwójkę bliźniaków - wspaniałych chłopców. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z nimi, składamy kondolencje i chcemy im pomóc w tej trudnej chwili - przekazał. 

 

Jak podkreślił, tragedia ta wstrząsnęła całym środowiskiem lotniczym. - To jest trauma dla całego naszego środowiska. Środowisko pilotów, szczególnie pilotów F-16 jest bardzo małym środowiskiem, wszyscy się znamy, wszyscy latamy razem ze sobą. Maciek był nie tylko świetnym pilotem, miał ogromny potencjał. Widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Dzisiaj te wszystkie marzenia, oczekiwania zostały brutalnie przerwane. Ironią losu jest to, że stało się to w święto lotnictwa - dodał generał. 

 

Gen. Nowak przypomniał, że mjr Krakowian od trzech lat był pilotem pokazowym i cieszył się wielkim uznaniem w kraju i za granicą. - Latał znakomicie, dostarczał emocji widzom na całym świecie. Niedawno został wyróżniony prestiżową nagrodą dla najlepszego pilota pokazowego. Ale nasz zawód zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Przyłączam się do kondolencji - zrobimy wszystko, by wesprzeć rodzinę Maćka - powiedział. 

WIDEO: Pierwszy taki manewr w historii Europy. Odpowiedź na ćwiczenia Rosji przy granicy
Czytaj więcej
F-16MONMYŚLIWIECPOLSKAWŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 