Ostatnie wystąpienie majora "Slaba" przed katastrofą samolotu. "Mam wyjątkową możliwość"

Samolot rozbił się w trakcie prób przed pokazami lotniczymi w Radomiu. Pilot F-16 mjr Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie, miał 35 lat. W ubiegłym tygodniu wystąpił na konferencji prasowej, podkreślając, że nadchodzące widowisko powietrzne jest dla niego bardzo ważne i czuje z tego powodu dumę. - Mam wyjątkową możliwość reprezentować polskie siły powietrzne - podkreślał.

- Jako pilot i lider F-16 Tiger Demo Team mam wyjątkową możliwość reprezentować polskie siły powietrzne, a państwu pokazać charakterystykę naszej służby z perspektywy kokpitu F-16 – mówił mjr Krakowian w ub. tygodniu podczas konferencji prasowej zapowiadającej pokazy w Radomiu.

Podkreślał, że dla niego to ogromny zaszczyt po raz kolejny mieć szansę zaprezentować możliwości samolotu F-16 w tym mieście. – W miejscu, do którego zawsze wracam z sentymentem. W miejscu, które od lat uchodzi za stolicę lotnictwa pokazowego w Polsce – powiedział pilot F-16.

Pilot F-16 był dumny ze swojej pracy

Zapowiedział, że pokaz, który przygotowywał jego zespół na AirSHOW to połączenie siły, precyzji i elegancji. - To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie - powiedział "Slab".

Jak mówił, pokazy AirSHOW to nie tylko to, co widzimy w powietrzu. - To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia - mówił mjr Krakowian.

Wspomniał także o kilku okazjach do świętowania podczas AirSHOW 2025, tj. 85. rocznicy bitwy o Anglię, 100-leciu Lotniczej Akademii Wojskowej.

Pokazy lotnicze w Radomiu miały być okazją do świętowania

- Wspomnę jeszcze o jednej, takiej bardziej bliskiej mojemu sercu rocznicy. Świętujemy również 10-lecie F-16 Tiger Demo Team, który przez dekadę z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy - powiedział pilot. Zapowiedział, że w związku z tą rocznicą zespół przygotował pewną niespodziankę.

Mjr Krakowian podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. - W powietrzu oczywiście zobaczymy personel latający. Jednak, aby do tego mogło dojść, wymagana jest praca, zaangażowanie i doświadczenie wielu osób na ziemi – podkreślał.

Katastrofa samolotu. Szef MON zabrał głos

W czwartek wieczorem, podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez mjr Krakowian rozbił się. Pilot nie przeżył.

- Służący w wojsku, nienagannie, wspaniale, oddany służbie, oddany wojsku, oddany kolegom, chciałem w imieniu swoim, ale też Wojska Polskiego złożyć wyrazy największego współczucia, łączenia się w bólu, w modlitwie. Chciałem tym wszystkim, którzy znali naszego wspaniałego pilota przekazać te wyrazy szacunku i współczucia - podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na odbywającej się po tym konferencji.