W katastrofie samolotu F-16, do której doszło w trakcie prób przed pokazami lotniczymi w Radomiu, zginął pilot major Maciej "Slab" Krakowian.

"W tragicznym wypadku w Radomiu zginął pilot mjr Maciej "Slab" Krakowian. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i członkami grupy F-16 Tiger Demo Team Poland" - poinformowali w mediach społecznościowych Wojska Obrony Terytorialnej.

Informację potwierdziło Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu. "W dzisiejszej katastrofie F-16 Tiger Demo Team w Radomiu zginął pilot mjr Maciej 'Slab' Krakowian. Nie ma słów, aby wyrazić jak ogromna jest to tragedia. Cześć Jego Pamięci!" - przekazano.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. Na miejsce przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To był normalny trening do pokazu, który miał się odbyć w trakcie AirSHOW w Radomiu - powiedział płk Pawlak pytany o możliwe przyczyny wypadku. Podkreślił, że za sterami F-16 był bardzo doświadczony pilot.

Rzecznik Dowództwa Generalnego poinformował, że na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym prokurator i Żandarmeria Wojskowa. - Nie mam jeszcze potwierdzenia, czy na miejscu jest już Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, bo to oni są najważniejsi w tej chwili - dodał płk. Pawlak.

