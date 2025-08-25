Prokuratura o śmierci Stanisława Soyki. "Będą zlecone dalsze badania"

W poniedziałek rano została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki. Prokuratura, która bada sprawę śmierci muzyka poinformowała, że biegły nie był w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci artysty. Zlecone będą kolejne badania.

Zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński powiedział, że w poniedziałek w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki.

- Z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych - wyjaśnił prokurator.

Podkreślił jednocześnie, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. - Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich - dodał Kopczyński.

Stanisław Soyka nie żyje. Muzyk miał 66 lat

Stanisław Soyka zmarł wieczorem 21 sierpnia ok. godz. 21 w wieku 66 lat. W dniu śmierci miał wystąpić na scenie podczas koncertów "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci wydarzenie przerwano.

Dzień po tragedii, prokuratura przekazała pierwsze informacje na temat jego śmierci. Michał Łukasiewicz, przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Sopocie powiedział, że do zgonu doszło w hotelu. Dodano także, że kierunek śledztwa dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci.

Prokurator podkreślił jednak, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Zarówno sekcja zwłok, jak i postępowanie jest standardową procedurą w takich przypadkach. Śledztwo w sprawie śmierci muzyka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

Muzyk należał do kręgu najbardziej cenionych polskich wokalistów jazzowych i popowych. W swoim artystycznym kunszcie łączył śpiew z grą na licznych instrumentach, jak pianino, gitara czy skrzypce. Był także autorem uznanych kompozycji.

