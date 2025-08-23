Prokuratura Rejonowa w Sopocie poinformowała, że na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok Stanisława Soyki. - To rutynowa procedura - przekazał prokurator. Artysta zmarł nagle, 21 sierpnia, tuż przed swoim występem na festiwalu w Operze Leśnej.

Prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz potwierdził w sobotę, że w poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok muzyka i jest to rutynowa procedura.



Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na festiwalu muzycznym w sopockiej Operze Leśnej.

W czwartkowy wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Stanisław Soyka nie żyje. Prokuratura wszczęła śledztw

Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła po śmierci Stanisława Soyki śledztwo z art. 155 kk. - W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. To rutynowe postępowanie - dodał prok. Prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz.

Jak podał zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński, przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby.