Stanisław Soyka nie żyje. Wybitny muzyk miał 66 lat

Stanisław Sojka, występujący na scenie także pod pseudonimem Soyka, zmarł w wieku 66 lat. Informację o śmierci muzyka jazzowego potwierdził w rozmowie z dziennikarzami Onetu Jacek Cygan.

Śmierć artysty jest niespodziewana, gdyż w czwartek - w dniu śmierci - miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Soyka miał pojawić się na scenie podczas koncertu "Orkiestra mistrzów".

Organizatorzy przerwali wydarzenie w połowie, mimo że planowana była druga część finału - "RapOrkiestra - legendy polskiego hip-hopu vol. 2".

Śmierć Stanisława Soyki

Stanisław Soyka należał do kręgu najbardziej cenionych polskich wokalistów jazzowych i popowych. W swoim artystycznym kunszcie łączył śpiew z grą na licznych instrumentach, jak pianino, gitara czy skrzypce. Był także autorem uznanych kompozycji.

Wkrótce więcej informacji.