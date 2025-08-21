Stanisław Soyka nie żyje. Wybitny muzyk miał 66 lat
Stanisław Sojka, występujący na scenie także pod pseudonimem Soyka, zmarł w wieku 66 lat. Informację o śmierci muzyka jazzowego potwierdził w rozmowie z dziennikarzami Onetu Jacek Cygan.
Śmierć artysty jest niespodziewana, gdyż w czwartek - w dniu śmierci - miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Soyka miał pojawić się na scenie podczas koncertu "Orkiestra mistrzów".
Organizatorzy przerwali wydarzenie w połowie, mimo że planowana była druga część finału - "RapOrkiestra - legendy polskiego hip-hopu vol. 2".
Śmierć Stanisława Soyki
Stanisław Soyka należał do kręgu najbardziej cenionych polskich wokalistów jazzowych i popowych. W swoim artystycznym kunszcie łączył śpiew z grą na licznych instrumentach, jak pianino, gitara czy skrzypce. Był także autorem uznanych kompozycji.
