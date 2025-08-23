Rząd afrykańskiego kraju ogłosił wprowadzenie nowych zasad dla turystów. Od 1 listopada każda osoba, która przyleci do Tanzanii samolotem, będzie musiała zapłacić podatek. Nowe opłaty będą dotyczyć także popularnego kierunku wśród Polaków - Zanzibaru.

Opłata wyniesie 45 dolarów za podróż w jedną stronę do Tanzanii i 90 dolarów za podróż w obie strony. Niemowlęta poniżej drugiego roku życia będą zwolnione z opłaty. Nowy podatek będzie również obowiązywał podróżnych odwiedzających Zanzibar.



Opłata zostanie pobrana przy zakupie biletu i na rachunku będzie widoczna jako osobna pozycja.



W przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletów podróżni otrzymają pełny zwrot kosztów.

Tanzania. Nowa opłata dla turystów. Podróże będą droższe

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii opłata zostanie przeznaczona na nowe systemy kontroli granicznej i obsługi pasażerów.



- W Afryce podatki, opłaty i należności są już o 12-15 proc. wyższe od średniej światowej, co czyni ją jednym z najdroższych regionów dla linii lotniczych. Dalsze nieuzasadnione podwyżki jedynie zwiększają obciążenie pasażerów i podważają rolę lotnictwa w łączeniu ludzi i gospodarek – skomentował decyzję władz Tanzanii Kamil Al Awadhi, wiceprezes regionalnego Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

ZOBACZ: Szukają sposobu na zachęcenie turystów. Tajlandia rozda darmowe bilety



Niedawno Tanzania wprowadziła obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 44 dolarów, które u państwowego ubezpieczyciela musi wykupić każda odwiedzająca ten kraj osoba.

Afryka drogim krajem dla turystów. Ile trzeba zapłacić?

Dla turystów Tanzania i generalnie kraje Afryki stają się bardzo drogimi kierunkami. Większość krajów wymaga wiz, których ceny zaczynają się od 30 dolarów jak w przypadku Zimbabwe, 50 dolarów do Tanzanii, 85 do Sierra Leona, a ponad 100 dolarów do sąsiedniej Liberii. Jedną z najdroższych jest wiza do Ghany; jednokrotnego wjazdu kosztuje 130 dolarów.

ZOBACZ: Zamykają popularną atrakcję turystyczną. Polacy uwielbiali tu wypoczywać



Jeszcze wyższe są ceny safari – najtańsze zaczynają się od około 200 dolarów za dzień. W Tanzanii najtańsza jednodniowa wędrówka po Parku Narodowym Kilimandżaro to koszt około 100 dolarów, nie licząc dojazdu do niego. W tym samym kraju jedna noc na pozbawionym luksusów kempingu w Serengeti kosztuje ponad 80 dolarów od osoby, a na ekskluzywne wycieczki z przelotem trzeba przygotować co najmniej 2 tys. dolarów na każdy dzień.