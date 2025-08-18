Budapeszt musi pożegnać się z jedną z największych atrakcji turystycznych na kilka najbliższych lat. Chodzi o Łaźnie Gellerta, które do tej pory cieszyły się ogromną popularnością, również wśród Polaków. Secesyjny kompleks zostanie zamknięty z powodu gruntownej renowacji. Ponowne otwarcie planowane jest na 2028 rok.

Łaźnie Gellerta, położone w Budapeszcie u stóp wzgórza o tej samej nazwie, zostaną zamknięte z powodu planów przeprowadzenia gruntownej renowacji. Obiekt jest drugim najpopularniejszym kąpieliskiem termalnym w stolicy Węgier. Większym zainteresowaniem cieszą się jedynie Termy Széchenyiego, uznawane za największy w Europie kompleks basenów i term.

Łaźnie Gellerta powstały w latach 1912-1918 jako część Hotelu Termalnego Gellert, pierwszego luksusowego hotelu w Budapeszcie. W 1927 roku obiekt został rozbudowany i powiększony o pierwszy na świecie basen ze sztuczną falą. W 1934 roku stanęła tam również wanna masująca. Dzięki tym inwestycjom przez wiele lat Łaźnie Gellerta były uważane za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych obiektów spa w Europie.

Budapeszt. Łaźnie Gellerta zostaną zamknięte. Jest plan remontu

W trakcie II wojny światowej obiekt doznał poważnych uszkodzeń. Z czasem Łaźnie Gellerta zostały odnowione. W ostatnich latach pojawiły się komentarze wskazujące na konieczność przeprowadzenia kolejnych prac restauratorskich. Plany gruntownej przebudowy obiektu po raz pierwszy ogłoszono w 2021 roku. Wówczas zakładano, że łaźnie zostaną zamknięte w 2022 roku, jednak termin ten został przesunięty z powodu zmian własności obiektu.

Pogarszający się stan Łaźni Gellerta sprawił jednak, że dalsze odwlekanie renowacji stało się niemożliwe. Eksperci stwierdzili, że systemy mechaniczne łaźni i hotelu stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa turystów. Modernizacja obiektu obejmie odświeżenie wnętrz, przebudowę basenów oraz unowocześnienie systemów technicznych. Celem tych prac jest dostosowanie kompleksu do współczesnych standardów bezpieczeństwa.

Łaźnie Gellerta były wakacyjnym hitem. Zostaną zamknięte na czas renowacji

Obiekt cieszy się zainteresowaniem nie tylko z powodu szerokiej oferty basenów termalnych i leczniczych, ale również z uwagi na bogate zdobienia oraz secesyjną architekturę. Koszt remontu Łaźni Gellerta ma wynieść prawie 50 mln euro. W związku z obszernością zaplanowanych prac, eksperci przewidują, że ponowne otwarcie kompleksu nastąpi nie wcześniej niż w 2028 roku.

Władze zapewniają, że po ukończeniu renowacji Łaźnie Gellerta będą jeszcze bardziej zachwycać turystów. Do tej pory służyły one za jedną z największych atrakcji regionu. W 2024 roku luksusowy kompleks odwiedziło ponad 420 tys. turystów z całego świata, w tym również z Polski. Przyczyniło się to do wygenerowania ponad 10,5 mln euro przychodu.

W przeszłości obiektem interesowali się nie tylko zwiedzający, ale także filmowcy. Na terenie tego obiektu nakręcono kilka znanych produkcji kinowych. Chodzi m.in. o "Evitę", "Kawalera" oraz film "Ja, szpieg".