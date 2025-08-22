Tajlandzkie Ministerstwo Turystyki i Sportu zaplanowało, w jaki sposób zachęcić turystów do odwiedzania mało popularnych zakątków kraju. Resort przygotował projekt inicjatywy, w ramach której na zwiedzających czekałoby 200 tys. darmowych lotów krajowych. Aby kampania mogła zostać wdrożona, plany muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez rząd.

Ministerstwo Turystyki i Sportu w Tajlandii chce zachęcić turystów do odkrywania mało popularnych zakątków kraju, rozdając darmowe bilety na loty krajowe. Inicjatywa jest skierowana do osób, które samodzielnie opłacą lot międzynarodowy do Tajlandii. W zamian dostaną one możliwość skorzystania z przelotu krajowego w obie strony bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Rząd zaoferuje turystom 200 tys. darmowych lotów krajowych, które znajdują się w ofercie przewoźników takich jak Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air oraz Thai Vietjet. Bez dodatkowych opłat możliwe jest zabranie ze sobą bagażu rejestrowanego, którego waga nie może przekroczyć 20 kg.

Aby kampania mogła zostać wdrożona, plany muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez rząd. Dopiero kiedy to się stanie tamtejsze Ministerstwo Turystyki i Sportu przekaże szczegóły dotyczące składania wniosków o bezpłatne bilety.

Tajlandia narzeka na niedobór turystów. Chce im rozdać darmowe bilety

Według szacunków rządowych, inicjatywa może pochłonąć ok. 700 mln bahtów (78 mln zł), choć zdaniem niektórych kwota ta może być niedoszacowana. Mimo to eksperci przewidują, że program skierowany dla turystów może przynieść ponad 20 mld bahtów dodatkowych wpływów do gospodarki, co może wiązać się z rozwojem mało popularnych regionów Tajlandii.

Dzięki bogatej ofercie, turyści mogą wybrać dla siebie dogodną trasę, dopasowaną do ich planu podróży. Choć Tajlandia to jeden z najchętniej odwiedzanych krajów na świecie, na przestrzeni ostatnich miesięcy liczba turystów zaczęła spadać. W pierwszej połowie 2025 roku przyjechało tam o 7 proc. mniej osób niż rok wcześniej.