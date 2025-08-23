Emerytura w Polsce kojarzy się ze świadczeniem, które pozwala pokryć tylko podstawowe potrzeby. Jednak rzeczywistość bywa bardziej złożona. Istnieją bowiem zawody, w których seniorzy otrzymują świadczenia zdecydowanie wyższe od przeciętnej, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Takie przypadki oczywiście należą do wyjątków, ale pokazują jednocześnie, jak ogromne znaczenie mają zarobki oraz długość stażu pracy, przy jednoczesnym odprowadzaniu odpowiednio wysokich składek.

Ile wynosi emerytura w Polsce w 2025 roku?

Na początek warto przyjrzeć się średniej wysokości bieżącej emerytury. Według danych ZUS przeciętne świadczenie w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosło 3 909,79 zł brutto. Jest to więcej niż w ubiegłym roku.

Od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura brutto to 1 878,91 zł. Po odliczeniu wszelkich składek i potrąceń -1 709 zł netto.

ZOBACZ: Dopłata do rachunków za ciepło. Są szczegóły nowego świadczenia

Z analizy ZUS po waloryzacji w marcu 2025 r. wynika, że kobiety częściej pobierają niższe świadczenia. Około 38,4 proc. dostaje do 2 800 zł, a tylko 37,2 proc. przekracza 3 600 zł. Wśród nich 9,5 proc. ma emerytury od 5 000 do 6 500 zł, a 6,3 proc. powyżej 6 500 zł.

Mężczyźni przeważają w wyższych widełkach. Blisko 69,5 proc. pobiera ponad 3 800 zł, a 43,7 proc. przekracza 5 000 zł. Aż 22,4 proc. (ponad 568 tys. osób) otrzymuje powyżej 6 500 zł, a 17,6 proc. znajduje się w grupie z emeryturą przekraczającą 7 000 zł.

Zawody z najwyższymi emeryturami

Choć nie sposób wskazać konkretnych zawodów, które gwarantują wysokie świadczenie, to do grona osób z najwyższymi emeryturami w Polsce trafiają przede wszystkim ci, którzy przez dekady pracowali na stanowiskach kierowniczych lub w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

Najwyższe świadczenia dotyczą jednak nie tylko menedżerów, lekarzy czy prawników. Pojawiają się także osoby zatrudnione w branżach o w trudnych warunkach np. górnictwo.

ZOBACZ: Renta wdowia do poprawki? "Niesprawiedliwość społeczna"

Ile wynosi taka przykładowa emerytura? Rekordowe świadczenie, bo około 51,4 tys. zł brutto miesięcznie (po waloryzacji marcowej), pobiera mężczyzna, który przez ponad 62 lata pełnił funkcje kierownicze i naukowe, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat.

Innym przykładem jest lekarz z Dolnego Śląska, który zakończył pracę dopiero w wieku 78 lat. Jak podaje Money.pl, co miesiąc ZUS przelewa na jego konto emeryturę przekraczającą 30 tys. zł brutto (dane z 2024 r.).

Oczywiście na tak ogromną kwotę ma wpływ kilka kwestii.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość emerytury w Polsce zależy przede wszystkim od trzech czynników:

sumy zgromadzonych składek

długości stażu pracy

momentu przejścia na emeryturę.

ZOBACZ: Wystarczy jedna wpłata i kłopoty gotowe. Skarbówka nie odpuści

Jak sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla - im dłużej ktoś pozostaje aktywny zawodowo i opłaca składki, tym większy kapitał trafia na jego konto w ZUS.

Znaczenie mają również zarobki. Wysokie wynagrodzenia przez wiele lat automatycznie przekładają się na wyższe świadczenia. Istotny jest też wiek, w którym składany jest wniosek. Osoby odkładające decyzję o zakończeniu kariery mogą liczyć na znacznie wyższe kwoty niż ci, którzy przechodzą na emeryturę zaraz po osiągnięciu ustawowego wieku.

red. / polsatnews.pl