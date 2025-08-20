Wystarczy jedna wpłata i kłopoty gotowe. Skarbówka nie odpuści

Posiadacze kont w bankach muszą liczyć się z tym, że ich aktywność stale jest pod lupą instytucji. Co prawda większość codziennych operacji opiewa na niewielkie sumy, ale bywa też i tak, że wchodzi się w posiadanie większej ilości gotówki i chce się ją zabezpieczyć poprzez wpłatę na swój rachunek. Takie niecodzienne czynności mogą przykuć uwagę fiskusa.

W Polsce od 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Reguluje ona kwestie związane z obserwacją podejrzanych transakcji na bankowych kontach.

Dotyczy ona i osób fizycznych, i przedsiębiorstw. Zgodnie z jej treścią nawet zwykłe skorzystanie z wpłatomatu może wiązać się z zainteresowaniem służb.

Duża wpłata na konto. Kiedy oczekiwać reakcji?

Przepisy mówią m.in., że banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne czy kantory muszą zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) transfery o wartości przekraczającej 15 tys. euro, czyli obecnie ok. 63,8 tys. zł. Na przekazanie takiej informacji mają tydzień.

Co ważne, chodzi nie tylko o pojedynczą wpłatę, ale też szereg konsekwentnych aktywności na koncie. GIIF w reakcji może przyjrzeć się zgłoszonej operacji, a w przypadku wątpliwości przekazać sprawę Krajowej Administracji Skarbowej.

Próg 15 tys. euro nie oznacza, że poniżej tego limitu podejrzane transakcje pozostają bez kontroli. Instytucje finansowe zwracają uwagę także na przelewy o łącznej wartości 10 tys. euro (ok. 42,5 tys. zł), szczególnie jeśli obejmują kilka mniejszych, powiązanych ze sobą operacji. Z kolei transakcje o równowartości 1000 euro mogą zostać odnotowane, jeśli wykorzystano w nich waluty wirtualne.

Sama suma ma tu mniejsze znaczenie niż kontekst operacji. Bank odnotuje nagłą zmianę skali obrotów na rachunku, liczne wpłaty w krótkim czasie albo przelewy o nietypowych tytułach lub zbliżonych kwotach, pochodzące od różnych nadawców. Innymi słowy, każda nietypowa aktywność klienta może wzbudzić podejrzenia. W takich przypadkach zgłoszenie do GIIF musi nastąpić szybciej - w ciągu dwóch dni.

Urzędnicy skontrolują rachunki? Oto co trzeba przygotować

Jakiej reakcji należy się spodziewać? Instytucje finansowe będą chciały sprawę wyjaśnić i zażądają przedstawienia konkretnych dokumentów. Stąd, jeśli zainteresuje je na przykład nagły zastrzyk finansowy po sprzedaży auta, najlepiej przygotować umowę kupna-sprzedaży, potwierdzającą legalne posiadanie większych środków.

Podobnie rzecz ma się w przypadku darowizny, którą dobrze jest móc poświadczyć jakimś dokumentem, nawet jeśli zmieściło się w limicie niewymagającym odprowadzenia podatku i zgłoszenia zysku.

Wszelkie zawarte porozumienia, potwierdzenia czy prowadzone korespondencje mogą stanowić wiarygodne wyjaśnienia w przypadku kontroli urzędników. Lepiej więc zawczasu się w nie wyposażyć. Interwencja wobec podejrzanie wysokich transakcji może się wiązać z zablokowaniem konta, a nawet wezwaniem organów ścigania.

