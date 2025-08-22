Renta wdowia to pomoc dla seniorów, którzy stracili małżonków. Dzięki zbiegowi świadczeń można uzyskiwać o kilkaset złotych większe dochody. Ta forma wsparcia spotkała się z uznaniem i zainteresowaniem, ale pojawiły się też głosy krytyczne. Dotyczą one ograniczonych możliwości skorzystania. Grupa posłów poruszyła tę kwestię w piśmie do rządu.

Mechanizm renty wdowiej polega na tym, że osoba uprawniona otrzymuje całość swojego świadczenia, np. emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej przyznanej po nieżyjącym współmałżonku. Te proporcje można odwrócić, jeśli tak jest korzystniej dla beneficjenta.

Ubiegający się musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat u mężczyzn, a 60 u kobiet. Dodatkowym warunkiem jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może też przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Ponadto prawo do renty rodzinnej powinno zostać nabyte nie wcześniej niż w wieku 55 (panie) i 60 (panowie) lat. Wzbudza to pewne wątpliwości.

Renta wdowia do zmiany? Pismo do ministerstwa

W sierpniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła interpelacja podpisana przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. W treści pisma oceniono, że aktualne zasady przyznawania renty wdowiej "w wielu przypadkach prowadzą do ewidentnej niesprawiedliwości społecznej".

Wynika to, zdaniem polityków, z kryterium, sprawiającego, że traci się prawo do świadczenia na przykład, jeśli mąż lub żona umrą rok przed osiągnięciem przez potencjalnego świadczeniobiorcę wskazanego w ustawie wieku.

"Takie rozwiązanie kwalifikuje się jako społecznie niesprawiedliwe" - wskazują autorzy. Według nich w konsekwencji inaczej traktuje się dwie rodziny, które dotknęła podobna tragedia "tylko z powodu kilku miesięcy różnicy w dacie śmierci". Podkreślono, że nie należy tworzyć "przypadkowych lub sztucznych barier w dostępie do podstawowego zabezpieczenia finansowego".

W związku z tymi argumentami posłowie zwrócili się do resortu rodziny z pytaniami, czy planowana jest zmiana przepisów.

Resort odpowiada. "Możliwości budżetu"

W podobnym tonie wybrzmiało pismo, skierowane do ministerstwa przez Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu. Doczekało się ono odpowiedzi wiceministra Sebastiana Gajewskiego, która sugeruje dalsze losy renty. Przedstawiciel MRPiPS tłumaczy, że określona granica "wynika z konieczności skierowania renty wdowiej do osób najbardziej potrzebujących, które w sposób dotkliwy również finansowo odczuły stratę osoby bliskiej, a ze względu na wiek nie mają możliwości samodzielnego poprawienia swojej sytuacji bytowej".

Warunek ten, jak przekonuje autor dokumentu, jest kompromisem, związanym z możliwościami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz państwowego budżetu.

Wiceminister podkreślił, że kryterium wieku ma długą tradycję w systemie emerytalno-rentowym, dlatego jego stosowanie nie narusza praw młodszych potencjalnych beneficjentów. Zapowiedział również, że Rada Ministrów dokona weryfikacji wysokości świadczeń w 2028 roku, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Jak wynika z danych ZUS, w ramach renty wdowiej do uprawnionych trafiło od lipca 264,4 mln zł. Średnio korzystający rozwiązania zyskuje co miesiąc 353,94 zł.

