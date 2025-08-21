Koalicja Obywatelska zajmuje pierwsze miejsce w nowym sondażu United Survey (28,1 proc.) i wraca na fotel lidera. Za formacją Donalda Tuska plasuje się PiS z wynikiem 27,4 proc. Kluczowy okazuje się jednak wynik Konfederacji, która uzyskała 17,3 proc. poparcia. Poza Sejmem znalazło się kilka partii, w tym te tworzące obecną koalicję rządzącą.

Według najnowszego sondażu United Surveys nadchodzące wybory parlamentarne wygrałaby Koalicja Obywatelska, która uzyskała 28,1 proc. poparcia. To wzrost o 2,3 pp. względem badania z 25-27 lipca. Jak sugeruje prof. Antoni Dudek w rozmowie z WP, afera wokół wypłacania środków KPO nie zaszkodziła ugrupowaniu, choć "jesienią wyborcy będą staranniej przyglądać się polskiej scenie politycznej".

ZOBACZ: Zmiana lidera, trzy partie poza Sejmem. Najnowszy sondaż

Przez wiele tygodni liderem sondaży było Prawo i Sprawiedliwość, jednak ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zanotowało spadek o 0,9 pp. i w najnowszym badaniu uzyskało wyniki 27,4 proc.

Sondaż United Surveys. Pokaz mocy Konfederacji, złe wieści dla koalicji

Trzecie miejsce niezmiennie przypada Konfederacji, na którą głos oddałoby 17,3 proc. wyborców. To o 0,1 pp. mniej niż w poprzednim badaniu 25-27 lipca. Zdaniem wielu to właśnie wynik tej partii będzie kluczowy w kontekście utworzenia przyszłego rządu.

Za podium uplasowała się Lewica z 5,5 proc. poparciem (spadek o 1,2 pp.). Poza Sejmem znalazłyby się: PSL - 3,6 proc. (spadek o 0,1 pp.), Partia Razem - 3,1 proc. (spadek o 0,5 pp.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 3,1 proc. (spadek o 2,3 pp.) oraz Polska 2050 - 2,6 proc. (spadek 0 1,5 pp.).

9,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" na pytanie, na kogo oddaliby głos w nadchodzących wyborach.

Podział mandatów do Sejmu. Konfederacja kluczowa do utworzenia rządu

Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie podział mandatów wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska (KO) - 174 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 169 mandatów, Konfederacja - 99 mandatów, Lewica - 18 mandatów.

ZOBACZ: Europoseł przeprasza za słowa w Polsat News. Dziennikarka odpowiada

Żadna partia nie miałaby możliwości samodzielnego rządzenia. Koalicja Obywatelska nie mogłaby również liczyć na Lewicę, gdyż zsumowana liczba mandatów obu tych ugrupowań jest zbyt mała, aby utrzymać władzę. Eksperci uważają, że kluczową rolę w tworzeniu nowej większości odegra Konfederacja.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie N=1000.