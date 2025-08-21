Europoseł przeprasza za słowa w Polsat News. Dziennikarka odpowiada

"Moja wypowiedź o konieczności znalezienia przez pacjentów innych placówek była niewłaściwa i za nią przepraszam, także prowadzącą "- napisał w serwisie X Michał Szczerba. Europoseł był gościem "Debaty Gozdyry" i skomentował doniesienia o wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego w szpitalu w Koninie. Na antenie wywiązała się awantura z udziałem gości i prowadzącej.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej po lawinie komentarzy pod swoim adresem zmienia ton swojej wypowiedzi o "szukaniu szpitala" przez pacjentów onkologicznych. W serwisie X wystosował komunikat, w którym przeprasza m.in. dziennikarkę Polsat News.

"Pacjenci onkologiczni nie mogą zostać pozbawieni opieki. Nigdy! O sprawie tymczasowego zawieszania przyjmowania przyjęć do szpitala w Koninie, dowiedziałem się w trakcie programu 'Debata Gozdyry'. Sprawa szpitala i finansowania świadczeń musi być pilnie wyjaśniona. Wiem jak w tej chorobie ważny jest czas. Nie można stracić ani jednego dnia" - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł KO Michał Szczerba.

"Jednak moja wypowiedź o konieczności znalezienia przez pacjentów innych placówek była niewłaściwa i za nią przepraszam. Także wobec prowadzącej Agnieszki Gozdyry, którą przepraszam. Zrobię wszystko, by placówka w Koninie miała zapewnione odpowiednie środki, by natychmiast wznowić leczenie" - dodał polityk.

Kilkanaście minut później europosłowi odpowiedziała prowadząca programu "Debata Gozdyry".

"Wiele razy ja sama i moi goście dowiadujemy się o istotnych sprawach w trakcie programu. Bo tak działa świat, a media reagują natychmiast. Kwestia szpitali jest paląca od dawna. Abstrahując od wiedzy w temacie - od polityków ludzie oczekują empatii. Słuchu społecznego. Posłance Paulinie Matysiak kazał Pan się nie odzywać, Barbarze Szczurek Żelazko 'przepraszać, kogo chce'. Ja jestem tu nieistotna. Najważniejsi są pacjenci, którzy doskonale wiedzą, że są w innym, gorszym położeniu, niż politycy, obdarowani przez system przywilejami. Choć oczywiście choroba nie wybiera. Polityka jest aż gęsta od nazwisk tych, którzy oderwali się od problemów zwykłych ludzi" - napisała dziennikarka Polsat News.

Słowa europosła KO o "szukaniu innego szpitala". Lawina komentarzy

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł KO Michał Szczerba odniósł się do informacji o wstrzymaniu działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał - poinformowała cytowana przez wp.pl naczelna pielęgniarka Maria Wróbel - a placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału w drugim kwartale.

Poseł KO stwierdził, że "(...) z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć". Dodał, że "jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę".

Prowadząca programu odniosła się do sugestii posła Szczerby - Ja nie wierzę, że pan to mówi. (...) ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi - powiedziała Agnieszka Gozdyra. - A co, chce pani tam pojechać? - odparł Szczerba, co wywołało sprzeciw u Józefy Szczurek-Żelazko oraz Pauliny Matysiak.

W sieci wywiązał się lawina negatywnych komentarzy wobec zachowania Michała Szczerby. "Buta, arogancja, bezczelność" - takimi słowami opisywano jego wypowiedź.