Zmiana lidera, trzy partie poza Sejmem. Najnowszy sondaż

Koalicja Obywatelską z 32-procentowym poparciem wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby z kolei liczyć na 30,88 proc. głosów. Podium domyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,84 proc. Według badania trzy partie znalazłby się poza Sejmem.

W sondażu Instytutu Badań Pollster ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?"

KO wyprzedza PiS. Nowy sondaż

Według badania największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą popiera 32,04 proc. W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość.

Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może zaliczyło spadek poparcia (o 2,67 proc.) i może liczyć na 30,88 proc. głosów.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,84 proc.

Sondaż partyjny. PSL poza Sejmem

Na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.).

Według sondażu progu wyborczego nie przekroczyłby trzy partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2,40 proc.).

W badaniu opcję "inna partia" wybrało 0,2 proc. badanych.

Badanie Instytutu Badań Pollster wykonano 8 i 9 sierpnia na próbie 1006 dorosłych Polaków.