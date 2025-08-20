Zaniepokojeni klienci zareagowali. GIS wydał pilny komunikat

Polska
Zaniepokojeni klienci zareagowali. GIS wydał pilny komunikat
GIS
GIS ostrzega przez elementami szkła w wodzie

Skargi klientów doprowadziły do znalezienia fragmentów szkła w butelkach wody gazowanej KRYSTYNKA o objętości 330 ml. Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 oraz ES153.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wody gazowanej "KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana" o objętości 330 ml. Do weryfikacji doszło dopiero po skargach zgłaszanych przez konsumentów. Weryfikacja wykazała, że w określonych partiach produktu mogą być obecne fragmenty szkła.

 

ZOBACZ: Groźne substancje w słoiku. GIS ostrzega, produkt znika ze sklepów

 

"Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego - szkła" - napisano w komunikacie.

Szkło w wodzie gazowanej. GIS wydało pilny komunikat

Ostrzeżenie dotyczy dwóch partii produktu: ES142 z datą minimalnej trwałości do 22.05.2026 oraz ES153 z datą minimalnej trwałości do 02.06.2026 roku. Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

 

ZOBACZ: GIS wycofuje ze sprzedaży zupki chińskie. "Niedeklarowane alergeny"

 

GIS wskazuje także, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, który wycofują już produkt z obrotu. Proces monitorują Organy Państwowej inspekcji Sanitarnej.

WIDEO: Putin omotał Trumpa? Spięcie polityków w studiu. "Proszę nie obrażać partnerów"
bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GISKLIENCIOSTRZEŻENIEPOLSKASZKŁOWODA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 