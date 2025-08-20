Skargi klientów doprowadziły do znalezienia fragmentów szkła w butelkach wody gazowanej KRYSTYNKA o objętości 330 ml. Ostrzeżenie dotyczy partii ES142 oraz ES153.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wody gazowanej "KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana" o objętości 330 ml. Do weryfikacji doszło dopiero po skargach zgłaszanych przez konsumentów. Weryfikacja wykazała, że w określonych partiach produktu mogą być obecne fragmenty szkła.

ZOBACZ: Groźne substancje w słoiku. GIS ostrzega, produkt znika ze sklepów

"Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego - szkła" - napisano w komunikacie.

Szkło w wodzie gazowanej. GIS wydało pilny komunikat

Ostrzeżenie dotyczy dwóch partii produktu: ES142 z datą minimalnej trwałości do 22.05.2026 oraz ES153 z datą minimalnej trwałości do 02.06.2026 roku. Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ZOBACZ: GIS wycofuje ze sprzedaży zupki chińskie. "Niedeklarowane alergeny"

GIS wskazuje także, że producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, który wycofują już produkt z obrotu. Proces monitorują Organy Państwowej inspekcji Sanitarnej.

WIDEO: Putin omotał Trumpa? Spięcie polityków w studiu. "Proszę nie obrażać partnerów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl