GIS wycofuje ze sprzedaży zupki chińskie. "Niedeklarowane alergeny"
Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży zupek chińskich popularnej marki po wykryciu w nich alergenów, które nie zostały uwzględnione w oznakowaniu produktu. Jak ostrzega GIS, ich spożycie może u osób uczulonych wywołać groźną reakcję alergiczną.
Główny Inspektor Sanitarny zaalarmowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) poinformował w niedzielę o wycofaniu ze sprzedaży wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long:
- Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam; Toan Nam Foods Corp, Wietnam
- Importer: Beagley Cooperman NL; Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
- Numer partii: wszystkie
- Data minimalnej trwałości: wszystkie
GIS ostrzega przed zupkami chińskimi. "Niedeklarowane alergeny"
Powodem wycofania produktu ze sprzedaży jest stwierdzenie obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów.
Spożycie produktu przez osoby z alergią na wyżej wymienione niezadeklarowane alergeny może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzega GIS dodając, że uczuleni nie powinni spożywać zupek wskazanych w komunikacie.
Jak dodano, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali o wykrytej niezgodności swoich klientów, a proces wycofywania kwestionowanych artykułów monitorują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zdjęcia produktów można zobaczyć na stronie GIS.