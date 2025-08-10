Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży zupek chińskich popularnej marki po wykryciu w nich alergenów, które nie zostały uwzględnione w oznakowaniu produktu. Jak ostrzega GIS, ich spożycie może u osób uczulonych wywołać groźną reakcję alergiczną.

Główny Inspektor Sanitarny zaalarmowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) poinformował w niedzielę o wycofaniu ze sprzedaży wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long:

Eksporter : Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam; Toan Nam Foods Corp, Wietnam

: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam; Toan Nam Foods Corp, Wietnam Importer : Beagley Cooperman NL; Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

: Beagley Cooperman NL; Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV Numer partii : wszystkie

: wszystkie Data minimalnej trwałości: wszystkie

GIS ostrzega przed zupkami chińskimi. "Niedeklarowane alergeny"

Powodem wycofania produktu ze sprzedaży jest stwierdzenie obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów.

Spożycie produktu przez osoby z alergią na wyżej wymienione niezadeklarowane alergeny może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzega GIS dodając, że uczuleni nie powinni spożywać zupek wskazanych w komunikacie.

Jak dodano, dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali o wykrytej niezgodności swoich klientów, a proces wycofywania kwestionowanych artykułów monitorują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zdjęcia produktów można zobaczyć na stronie GIS.