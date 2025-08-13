Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed "Pyłkiem kwiatowym", w którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent zaczął wycofywać partię produktu. Jego spożycie może stanowić ryzyko dla zdrowia.

GIS przekazał w komunikacie, że w produkcie o nazwie "Pyłek kwiatowy" stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Badania prowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ostrzeżenie GIS. "Pyłek kwiatowy" szkodliwy dla zdrowia

"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazano w komunikacie GIS.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Pyłek kwiatowy

Numer partii i data minimalnej trwałości: 13/12/2026 1/1

Producent: Gospodarstwo Pasieczne ,,Sądecki Bartnik” Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku, a wszyscy odbiorcy towaru zostali poinformowani o zagrożeniu. Postępowanie wyjaśniające w sprawie prowadzi Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu. GIS ostrzega, aby nie spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.