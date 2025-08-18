Seniorzy w Polsce uzyskują nie tylko swoje podstawowe emerytury lub renty. Przewidziane są też inne świadczenia, mające poprawić ich sytuację materialną. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny. Wkrótce zostanie on zwaloryzowany. Niedawna decyzja rządu pozwala oszacować, jak duża może być marcowa podwyżka.

Dodatek pielęgnacyjny służy jako pomoc dla osób w zaawansowanym wieku, a także niesamodzielnych. Wiąże się to z ich rosnącymi potrzebami związanymi z utrudnionym codziennym funkcjonowaniem. Obecnie kwota tego świadczenia to 348,22 zł. Pewne jest jednak, że wkrótce dojdzie do podwyżki.

Dodatek pielęgnacyjny 2026 r. Większe pieniądze dla seniorów

Wiąże się to z przyjęciem przez rząd projektu dotyczącego waloryzacji rent i emerytur w marcu 2026 r. Zgodnie z założeniami Rady Ministrów, wskaźnik waloryzacji ma wynieść 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku. To oznacza, że najważniejsze świadczenia, w tym szereg różnych dodatków, podniesione zostaną o 4,9 proc. W efekcie dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o ok. 17,06 zł, do poziomu 365,28 zł. Należy jednak pamiętać, że to wciąż rządowe szacunki, a ostateczna suma zostanie podana do wiadomości w lutym przyszłego roku.

Na informacje o nowych stawkach oczekiwali seniorzy i niezdolni do samodzielnej egzystencji. Warto przypomnieć, że w przypadku tej pierwszej grupy dodatek zostanie przyznany z urzędu po ukończeniu 75. roku życia. Niezdolni do samodzielnej egzystencji muszą ubiegać się o wsparcie. Konieczne będzie złożenie wniosku i dołączenie do niego zaświadczenia o stanie zdrowia. Ostateczna decyzja będzie należała do lekarza orzecznika ZUS.

Część osób jest jednak wykluczona ze skorzystania z tego rozwiązania. Chodzi o przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Ponadto pozyskiwanie dodatku pielęgnacyjnego sprawia, że wygasa prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, przyznawanego przez wójtów oraz miejskich prezydentów i burmistrzów.

Waloryzacja na wiosnę. Wzrosną dochody seniorów

Należy dodać, że ściśle określona grupa osób otrzymuje wyższy dodatek pielęgnacyjny. Chodzi o inwalidów wojennych. Obecnie mogą oni liczyć na 522,33 zł. 4,9-procentowa podwyżka sprawiłaby, że mogliby uzyskać 547,91 zł.

Osoby uprawnione do pobierania dodatku dostaną pieniądze wraz ze swoimi podstawowymi świadczeniami w stałych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terminach. Ich konta zasilone zostaną zatem 1., 5., 6., 10., 15. lub 20. dnia miesiąca. Gdy któraś z tych dat przypada na weekend lub święto, przekazy kierowane są wcześniej. Są one wolne od potrąceń, wszystkie podane sumy to kwoty "na rękę”.

Warto też zauważyć, że wspomniana waloryzacja w marcu 2026 r. wpływa na wysokość rent i emerytur, w tym kierowanych do seniorów otrzymujących "trzynastki" i "czternastki". Są one równe minimalnemu świadczeniu, wynoszącemu w 2025 r. 1878,91 zł. Utrzymanie się propozycji Rady Ministrów w obecnym kształcie sprawi, że najniższa emerytura, a zatem też trzynasta i czternasta, wyniosą 1970,98 zł.

