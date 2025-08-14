We wrześniu nastanie długo oczekiwany przez seniorów moment - wypłata czternastych emerytur. W tym kontekście regularnie pojawia się kwota 1878,91 zł, czyli minimalnego świadczenia. Należy jednak przypomnieć, że nie jest to wartość netto i na konta uprawnionych trafią mniejsze środki. Złożenie odpowiedniego wniosku poskutkuje nieco mniejszym uszczupleniem dodatku.

Popularna "czternastka" zasila domowe budżety emerytów i rencistów od 2021 roku. Podobnie jak w przypadku 13. emerytury, pieniądze przyznawane są automatycznie, bez żadnych wniosków.

Różnica między oboma formami wsparcia jest jednak zasadnicza: tym razem nie każdy dostanie pełną sumę.

Wrześniowa czternastka z potrąceniami. Kto dostanie mniej i dlaczego?

Komu przysługuje 1878,91 zł brutto, a więc równowartość minimalnego świadczenia? Decyduje kryterium dochodowe. 100 proc. przewidzianej kwoty otrzymają ci, których emerytura brutto nie przekracza 2900 zł. Powyżej tego progu dodatek uszczuplany jest o wartość przekroczenia. Dla przykładu: seniorzy o dochodach 3000 zł brutto dostaną 1778,91 zł brutto.

A co z osobami uzyskującymi do 2900 zł brutto? Tutaj bazowa wartość jest pomniejszana. Od "czternastki" odejmuje się składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. oraz 12-procentową zaliczkę na podatek dochodowy. Nie omija to także osób, których świadczenia zwalniają od pobierania PIT, a więc nie przekraczają 2500 zł brutto - tłumaczy "Fakt".

ZOBACZ: Czy można całkowicie uniknąć opłat za śmieci? Są określone wymagania

Dziennik zaznacza, że w takiej sytuacji państwo ostatecznie zwróci nadpłatę podczas corocznego rozliczania z fiskusem. Istnieje jednak możliwość, by niemal od ręki mieć wyższą wypłatę bonusu. Chodzi o złożenie wniosku EPD-21.

Jak tłumaczy ZUS, jeśli roczny dochód z renty lub emerytury nie przekracza 30 tys. zł, można zwrócić się o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy. Wpłynie to na rozmiar marcowego i wrześniowego dodatku.

"Czternastka" we wrześniu. Ile na rękę i kiedy wypłaty?

Jakie są z tego korzyści? Jak wynika z wyliczeń "Faktu", obecnie emeryt uzyskujący 1900 zł brutto, otrzyma na rękę 1556,81 zł. W tym zawarte będzie 153 zł PIT, więc o tyle więcej powinno trafić na konto beneficjenta. Dochód rzędu 2500 zł brutto oznacza 1481,81 zł "czternastki" netto (w tym zawarte jest 225 zł zaliczki).

ZOBACZ: Najwyższa a najniższa emerytura w Polsce. Różnica szokuje

W przypadku seniorów otrzymujących wyższe świadczenia, to np. 3000 zł brutto przełoży się na 1405,81 zł bonusowego wsparcia, a 4000 zł wiąże się z pozyskaniem 615,81 zł "na rękę". Ci, których emerytura lub renta przekracza 4 728,91 zł brutto, nie dostaną nic.

Przekazy zostaną zrealizowane w przewidzianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych terminach. Są to następujące dni miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. Ponieważ 6 i 20 września przypadają na sobotę, konta beneficjentów zostaną zasilone wcześniej, w dniu roboczym.

Niezmienny próg a rosnące emerytury

Warto również pamiętać, że próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto, decydujący o przyznaniu pełnej wysokości 14. emerytury, nie zmienia się od kilku lat.

Tymczasem coroczna waloryzacja sprawia, że wysokość emerytur systematycznie rośnie, przez co coraz więcej seniorów traci prawo do pełnej kwoty dodatku.

red. / polsatnews.pl