Ukryte opłaty w sanatoriach. Kuracjusze nie kryją złości

Turnusy sanatoryjne finansowane przez NFZ zapewniają leczenie uzdrowiskowe z częściową opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie. Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród seniorów. W 2024 r. z tej formy leczniczego wypoczynku skorzystało ponad 800 tys. osób.

Niestety, podstawowa dzienna stawka to tylko część całkowitego kosztu, dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty. W sezonie letnim 2025 r. stawki tradycyjnie wzrosły, a inne wydatki, jak za TV czy czajnik, potrafią zaskoczyć. To rosnący problem, który wywołuje niezadowolenie i frustrację wśród osób oczekujących spokoju, a nie zaskakujących kosztów.

Opłaty w sanatoriach. Stawki regulowane przez Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dzienna odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium (dla turnusów finansowanych przez NFZ) zależy od standardu pokoju i sezonu. W sezonie letnim (1 maja-30 września 2025 r.) stawki wynoszą:

40,90 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym

37,40 zł za studio

33,20 zł pokój bez węzła sanitarnego

27,30 zł za pokój dwuosobowy z pełnym węzłem

W sezonie zimowym (1 października-30 kwietnia) ceny są niższe - odpowiednio 32,60 zł, 26,10 zł, 24,90 zł i 19,50 zł.

ZOBACZ: Czternasta emerytura od września. Co zrobić, by kwota mocno nie stopniała?

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zabiegi lecznicze, opiekę medyczną oraz częściowo wyżywienie i zakwaterowanie. Nie obejmuje jednak kosztów takich jak:

transport

pobyt opiekuna

opłatę uzdrowiskową (pobieraną lokalnie za przebywanie na terenie danej miejscowości mającej status uzdrowiska)

zabiegi niezwiązane z chorobą podstawową

dodatkowych usługi, dostępnych w danym sanatorium

Regulamin sanatorium. Lepiej go przeczytać, by dodatkowe opłaty nie zaskoczyły

Czytając ofertę i zasady danej placówki, warto też zwrócić uwagę na sekcję dotyczącą opłat dodatkowych, ponieważ mogą zaskoczyć nieprzygotowaną osobę. Przykładowo, w regulaminie sanatorium Wieniec-Zdrój można znaleźć pozycje dotyczące dodatkowych opłat (to tylko niektóre z nich):

wymiana ręcznika - 30 zł

wypożyczenie szlafroka - 70 zł (jest to opłata bezzwrotna)

W sanatoriach można również natrafić na ukryte koszty dotyczące m.in. suszarki do włosów (czasem pierwsza godzina jest bezpłatna, a kolejna kosztuje już 2 zł - należy przeczytać dokładnie regulamin), czy żelazka i deski do prasowania (jak wcześniej - taka opłata występuje m.in. w Krynicy-Zdroju).

ZOBACZ: Czy można całkowicie uniknąć opłat za śmieci? Są określone wymagania

Nie brak też kar w uzdrowiskach. Przykładowo, w Ciechocinku zapalenie papierosa w miejscu objętym zakazem wiąże się z karą 500 zł. Jeśli dym uruchomi czujnik przeciwpożarowy, rachunek może wzrosnąć nawet do 10 tys. zł.

W takim przypadku dobrym sposobem jest poproszenie o wykaz dodatkowych opłat zaraz po zameldowaniu się w sanatorium. Jeśli jednak opłaty przekraczają wartości określone przez NFZ i są nieuzasadnione, należy zgłosić sprawę do najbliższego oddziały NFZ. Prawo do reklamacji obowiązuje również usługi dostępne w sanatoriach.

red. / polsatnews.pl