Sąd Rejonowy w Pyrzycach zastosował trzymiesięczny areszt wobec 33-letniej kobiety, której prokuratura przedstawiła kilka zarzutów w związku z podpaleniem radiowozu i pożarem komisariatu policji w Lipianach – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się w sobotę do wniosku pyrzyckiej prokuratury rejonowej i zastosował trzymiesięczny areszt wobec 33-latki z Lipian. Śledczy przed południem przedstawili kobiecie kilka zarzutów.

Główny zarzut to usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów na szkodę Komendy Powiatowej Policji w Lipianach za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzana zamierzała spalić komisariat w Lipianach. Celu nie osiągnęła dzięki szybkiej akcji gaśniczej straży pożarnej.

Pożar komisariatu policji i samochodu w Lipianach. Postawiono zarzuty

- Podpaliła nieoznakowany radiowóz wartości ok. 20 tys. zł zaparkowany przy ścianie frontowej, powodując całkowite spalenie pojazdu oraz doprowadziła do rozprzestrzenienia się ognia na frontową elewację budynku komisariatu. Spowodowała jego częściowe uszkodzenie - poinformowała prok. Szozda.

33-latka jest podejrzana także o zabór części wyposażenia radiowozu. Przed jego podpaleniem przywłaszczyła sobie m.in. radio, koło zapasowe, apteczkę i latarki.

Kobieta usłyszała także zarzuty znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia ich nietykalności. - Podejrzana podczas zatrzymania była agresywna, znieważała funkcjonariuszy słowami wulgarnymi, uderzała, szarpała, ugryzła funkcjonariuszkę w dłoń w celu wymuszenia na nich zaniechania czynności służbowych - przekazała prok. Szozda. Dodała, że prokurator pyrzyckiej prokuratury będzie kierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące.

Do pożaru nieoznakowanego radiowozu w Lipianach (pow. pyrzycki), od którego zajęła się ściana frontowa budynku komisariatu doszło w nocy z czwartku na piątek. Straż pożarna została zaalarmowana o godz. 4.11. W piątek w związku z podejrzeniem podpalenia została zatrzymana przez policję 33-letnia mieszkanka Lipian. Została od niej pobrana krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie.