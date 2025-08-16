Koniec fali upałów. Nadciąga załamanie pogody

Od początku sierpnia Polska zmaga się z wyjątkowo suchą i gorącą aurą. Trwający wyż atmosferyczny sprawia, że wiele regionów nie odnotowało ani kropli deszczu, co znacząco zwiększa ryzyko pożarów - szczególnie na wschodzie kraju. Druga połowa tygodnia ma jednak przynieść pierwsze opady, choć ich intensywność i zasięg pozostają niepewne.

Susza, z którą kraj musi się mierzyć, może prowadzić do pożarów w lasach, szczególnie na wschodzie Polski. Jest jednak nadzieja, gdyż prognozy sugerują, że w drugiej połowie tygodnia pojawią się opady.

Koniec upałów. Pojawią się opady

Nadchodzący tydzień położy kres wysokim temperaturom. Modele pogodowe wskazują na dwa możliwe scenariusze.

Pierwszy sugeruje, że w całym kraju pojawią się przelotne, umiarkowane opady z możliwymi mocniejszymi podmuchami wiatru. Drugi wskazuje na intensywne deszcze nad południową i południowo-wschodnią Polską, gdzie w ciągu doby mogłoby spaść nawet kilkadziesiąt milimetrów wody. Oba warianty są obecnie równie prawdopodobne.

Ochłodzenie, które nastąpi w czwartek niekoniecznie musi oznaczać końca suszy. Mimo deszczu, tygodniowe sumy opadowe prawdopodobnie będą niewielkie - kilka, kilkanaście milimetrów, co oznacza, że susza nie ustąpi całkowicie.