Europa walczy z pożarami. Najgorsza sytuacja jest w krajach basenu Morza Śródziemnego. Żywioł ogarnął także chętnie odwiedzane przez turystów z Polski greckie wyspy Zakintos i Kefalonia na Morzu Jońskim. W związku z zagrożeniem ewakuowano kilka miejscowości i hoteli. Do walki z ogniem włączono wojsko oraz strażaków z innych krajów.

- Wiatry są silne, a pożar wymknął się spod kontroli - powiedział greckiemu nadawcy publicznemu ERT burmistrz Zakintos Yiorgos Stasinopoulos.

Pożary w Grecji. W gaszeniu pomaga wojsko

Walka z ogniem od kilku dni trwa również w innych częściach Grecji. Lokalne władze przekazały, że tylko w rejonie położonej na zachodzie kraju miejscowości Wonitsa do gaszenia pożaru skierowano 85 strażaków i 10 samolotów. Ogień dotarł tam do zabudowań położonych na przedmieściach miasta.

ZOBACZ: Żar będzie lał się z nieba. Pomarańczowe alerty w 11 województwach

Kryzysowa sytuacja jest też w miejscowościach: Sinterina, Dimolaki, Maliasteka, Agiasma, Charvalo i Drosia. Wszystkie zostały ewakuowane.

W walce z ogniem Greków wspierają strażacy z Rumunii i Czech. Do pomocy w gaszeniu pożarów wysłano również wojsko.

Czarna seria na greckich wyspach. Zginęło kilku Polaków

W ostatnich dniach na greckich wyspach doszło też do serii wypadków z udziałem polskich turystów.

Ostatni miał miejsce w weekend w miejscowości Hersonissos na Krecie. 50-letni Polak został tam potrącony przez busa, który próbując ominąć pieszych, zderzył się z motocyklem i wypadł z drogi. Turysta zginął na miejscu.

ZOBACZ: Czarna seria na greckich wyspach. Nie żyje 50-letni Polak

Również na Krecie służbom ratunkowym nie udało się uratować również 46-latka z Polski, który stracił przytomność podczas kąpieli w miejscowości Episkopi.

Kolejny turysta z Polski, 57-letni mężczyzna, zmarł podczas kąpieli w rejonie słynnego wraku statku na wyspie Zakintos. Z kolei miesiąc wcześniej na Korfu utonęła 40-letnia Polka, która zignorowała ostrzeżenia o niebezpiecznych warunkach - silnych prądach i wysokich falach.

Pożary w Turcji i w Hiszpanii

Panujące w ostatnich dniach upały oraz silny wiatr utrudniają też akcję gaśniczą w północno-zachodniej Turcji. Z powodu pożaru ewakuowano co najmniej kilkaset osób z miasta Canakkale, gdzie ogień wdarł się do centrum miejscowości. Zamknięto też miejscowe lotnisko.

Z pożarami od początku tygodnia walczą też inne europejskie kraje. W Hiszpanii walka z żywiołem trwa m.in. w Galicji, Kastylii i Leonie, Kastylii-La Manchy, Estremadurze i Andaluzji. Utrudniają ją silne wiatry i wysokie temperatury, przekraczające często 40 stopni Celsjusza. W akcji bierze udział ok. 1 tys. żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej.

ZOBACZ: Potężny pożar w rejonie Wezuwiusza. Trwa walka z czasem, wkroczyło wojsko

Z powodu zagrożenia pożarowego w różnych częściach Hiszpanii ewakuowano kilka tysięcy osób. Tylko we wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon swoje mieszkania musiało opuścić pięć tysięcy osób.

Od ponad tygodnia w Hiszpanii trwa bowiem fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 44 st. C. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że może ona zakończyć się dopiero w poniedziałek.

Bałkany w ogniu. Pożary w Serbii, Chorwacji, Czarnogórze i Albanii

Trudna sytuacja jest również w Serbii, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin zlokalizowano 181 pożarów - poinformowało tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych. Władze ostrzegły przed nadchodzącym okresem gorąca i suszy, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się pożarów.

- Służby wraz ze strażakami ochotnikami, pracownikami zakładów przemysłowych i samorządami są maksymalnie zaangażowane. Udaje im się ugasić wszystkie pożary w rekordowym czasie - powiedział przedstawiciel serbskiego MSW, Luka Czauszić, po wizycie na obszarze zagrożonym pożarem w miejscowości Kostol w gminie Kladovo we wschodniej Serbii.

ZOBACZ: Płoną winnice we Francji. "Katastrofa na niespotykaną skalę"

Według niego pożar objął tam ponad 100 hektarów trawy i niskiej roślinności. Strażakom udało się obronić przez ogniem kilkanaście domów. - Najważniejsze, że nie było ofiar. Spłonął jeden budynek gospodarczy i jak dotąd nie odnotowano poważnych strat materialnych – poinformował Czauszić. Przedstawiciel MSW podkreślił, że należy zachować szczególną ostrożność w związku z nadchodzącym okresem gorącej i suchej pogody.

Utrzymująca się w Serbii susza sprawiła, że rolnicy z południowo-wschodniej części kraju zaapelowali o zapewnienie awaryjnego zaopatrzenia w wodę dla zwierząt gospodarskich po wyschnięciu okolicznych strumieni i stawów.

Fala gorąca i okres suszy w regionie doprowadził do wybuchu licznych pożarów również m.in. w Chorwacji, Czarnogórze i Albanii.