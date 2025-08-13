W najbliższych dniach czeka nas piękna, słoneczna pogoda. Temperatura w wielu miejscach kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w kilku województwach.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w zachodniej Europie, a także na jej krańcach wschodnich kształtują niże. Rozległy wyż obejmuje swym wpływem północną, centralną i południową część naszego kontynentu.

Polska znajduje się w obszarze oddziaływania wyżu z centrum nad Zatoką Ryską. Z południa napływa coraz cieplejsze powietrze. W najbliższych dniach w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 st. C.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w kilku województwach.

Ostrzeżenia wydano dla:

woj. lubuskiego

woj. łódzkiego

woj. opolskiego

woj. śląskiego

oraz częściowo dla:

woj. zachodniopomorskiego

woj. wielkopolskiego

woj. kujawsko-pomorskiego

woj. mazowieckiego

woj. dolnośląskiego

woj. świętokrzyskiego

woj. małopolskiego

Alerty obowiązują od godz. 12 w środę do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o piciu dużej ilości wody, stosowaniu kremu z filtrem, ochronie głowy oraz lekkim i przewiewnym ubiorze. W trakcie upałów należy unikać wysiłku fizycznego i nie spożywać alkoholu.

Pogodnie i ciepło. Pogoda na środę i czwartek

We środę na południu Polski będzie bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 st. C, 25 st. C na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, 28 st. C, 30 st. C na przeważającym obszarze kraju do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Wiatr słaby, na północnym wschodzie zmienny, na południu kraju miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na Wybrzeżu wiatr umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W nocy bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe. Nad ranem lokalnie w dolinach i kotlinach górskich Karpat mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 9 st. C, 12 st. C w kotlinach podgórskich Karpat i Sudetów, 13 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, 16 st. C na przeważającym obszarze kraju do 18 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby, jedynie na Wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny.

W czwartek w kraju będzie bezchmurnie, lokalnie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 st. C, 27 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 30 st. C, 31 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 34 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr słaby, na Wybrzeżu miejscami umiarkowany z kierunków wschodnich.