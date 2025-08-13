Żar będzie lał się z nieba. Pomarańczowe alerty w 11 województwach
W najbliższych dniach czeka nas piękna, słoneczna pogoda. Temperatura w wielu miejscach kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w kilku województwach.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w zachodniej Europie, a także na jej krańcach wschodnich kształtują niże. Rozległy wyż obejmuje swym wpływem północną, centralną i południową część naszego kontynentu.
Polska znajduje się w obszarze oddziaływania wyżu z centrum nad Zatoką Ryską. Z południa napływa coraz cieplejsze powietrze. W najbliższych dniach w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 st. C.
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem
W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w kilku województwach.
Ostrzeżenia wydano dla:
- woj. lubuskiego
- woj. łódzkiego
- woj. opolskiego
- woj. śląskiego
oraz częściowo dla:
- woj. zachodniopomorskiego
- woj. wielkopolskiego
- woj. kujawsko-pomorskiego
- woj. mazowieckiego
- woj. dolnośląskiego
- woj. świętokrzyskiego
- woj. małopolskiego
Alerty obowiązują od godz. 12 w środę do godz. 20 w piątek.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o piciu dużej ilości wody, stosowaniu kremu z filtrem, ochronie głowy oraz lekkim i przewiewnym ubiorze. W trakcie upałów należy unikać wysiłku fizycznego i nie spożywać alkoholu.
Pogodnie i ciepło. Pogoda na środę i czwartek
We środę na południu Polski będzie bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 st. C, 25 st. C na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, 28 st. C, 30 st. C na przeważającym obszarze kraju do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej.
Wiatr słaby, na północnym wschodzie zmienny, na południu kraju miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na Wybrzeżu wiatr umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.
W nocy bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe. Nad ranem lokalnie w dolinach i kotlinach górskich Karpat mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 9 st. C, 12 st. C w kotlinach podgórskich Karpat i Sudetów, 13 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, 16 st. C na przeważającym obszarze kraju do 18 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby, jedynie na Wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny.
W czwartek w kraju będzie bezchmurnie, lokalnie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 st. C, 27 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 30 st. C, 31 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 34 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr słaby, na Wybrzeżu miejscami umiarkowany z kierunków wschodnich.