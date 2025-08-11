Tragiczny wypadek w popularnej turystycznej miejscowości na Krecie. Nie żyje 50-letni Polak, który został przygnieciony przez ciężarówkę. Pojazd uderzył wcześniej w motocykl, kiedy zjechał z drogi, by ominąć pieszych. Moment tragedii uchwyciły kamery.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę w popularnej wśród turystów miejscowości Hersonissos na greckiej Krecie.

Wypadek na Krecie. Zginął Polak

Jak informują lokalne media, kierowca ciężarówki próbując ominąć pieszych zjechał z drogi i uderzył w motocykl, którym podróżowały dwie osoby. Następnie pojazd przewrócił się, przygniatając przechodzącego w pobliżu 50-letniego obywatela Polski.

Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, jednak życia Polaka nie udało się uratować.

ZOBACZ: Czarna seria w wakacyjnych kurortach. 57-letni Polak zmarł na Zakynthos

W wypadku poszkodowani zostali również 47-letni mężczyzna i jego 17-letni syn, którzy podróżowali motocyklem. Obaj z urazami ortopedycznymi trafili do szpitala.

Greckie media udostępniły nagranie, na którym widać moment wypadku.

Seria tragedii na greckich wyspach. Nie żyją turyści z Polski

W ostatnich dniach doszło do serii wypadków z udziałem polskich turystów na greckich wyspach.

We wtorek na Krecie, w miejscowości Episkopi, 46-latek z Polski stracił przytomność podczas kąpieli. Ratownicy przewieźli go do szpitala w Retimno, gdzie konieczna była reanimacja. Jego również nie zdołano uratować. Przyczyny utraty przytomności pozostają nieznane, a lokalne władze prowadzą śledztwo.

W sobotę 57-letni turysta z Polski zasłabł podczas kąpieli w rejonie słynnego wraku statku na greckiej wyspie Zakynthos, dokąd dotarł łodzią turystyczną.

ZOBACZ: Czarna seria w wakacyjnych kurortach. 57-letni Polak zmarł na Zakynthos

Pomocy mężczyźnie najpierw udzielili inni pływacy, a po dopłynięciu łodzi do portu został on karetką przewieziony do Szpitala Ogólnego "Agios Dionysios". Jednak mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Z kolei miesiąc wcześniej na Korfu utonęła 40-letnia Polka, która zignorowała ostrzeżenia o niebezpiecznych warunkach - silnych prądach i wysokich falach. Kobieta została wyciągnięta z wody nieprzytomna, pomimo wysiłków lekarzy zmarła. Towarzyszący jej mąż przeżył z lekkimi obrażeniami, a całą sytuację obserwował ich syn.