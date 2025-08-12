Od środy znaczna część kraju zostanie objęta drugim stopniem ostrzeżenia przed upałem - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pogodowy obejmuje aż 11 województw. Termometry mogą wskazać nawet do 32 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed nadciągającą falą upałów nad znaczną częścią kraju. Aż 11 województw zostało objętych alertem II stopnia, który będzie obowiązywać od środowego południa do piątku, 15 sierpnia do godz. 20.

Ostrzeżenia wydano dla:

woj. lubuskiego,

woj. łódzkiego,

woj. opolskiego,

woj. śląskiego

oraz częściowo dla:

woj. zachodniopomorskiego,

woj. wielkopolskiego,

woj. kujawsko-pomorskiego,

woj. mazowieckiego,

woj. dolnośląskiego,

woj. świętokrzyskiego,

woj. małopolskiego.

Temperatura może tam wzrosnąć do 34 stopni Celsjusza, w nocy do 19 stopni Cejsjusza.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Nadciąga fala upałów. Zacznie się w środę

Wtorek i środa z piękną pogodą; będzie słonecznie, niemal bezchmurnie i ciepło - przekazał synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wiesław Winnicki. Termometry w najbliższych dniach wskażą nawet do 32 stopni Cejsjusza. Od środy obowiązywać będzie ostrzeżenie przed upałem na znacznym obszarze kraju.

We wtorek do końca dnia będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe - jedynie na krańcach północno-wschodnich okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza nad morzem i na północnym wschodzie, około 26 stopni Celsjusza w centrum, do 29 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, w centrum i na południowym wschodzie zmienny.

W nocy z wtorku na środę nad południową połową kraju nadal będzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 11 stopni Celsjusza na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, około 14 stopni Celsjusza w centrum i na południowym zachodzie, do 17 stopni Celsjusza nad samym morzem. Wiatr nadal słaby, będzie wiał przeważnie z południowego wschodu.

W środę ponownie niebo będzie bezchmurne lub pojawi się zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 25 stopni Celsjusza (północny wschód i rejony podgórskie Karpat), przez około 28 stopni Celsjusza w centrum i na południu, do 32 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Ekspert podkreślił, że nad samym morzem będzie nieco chłodniej - tam około 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Według synoptyka noc ze środy na czwartek będzie "piękna i gwiaździsta" - bezchmurne niebo z wyjątkiem Warmii i Mazur i okolic Wybrzeża - tam pojawi się małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i krańcach południowych, około 14-17 stopni Celsjusza w na przeważającym obszarze kraju do 18 stopni Celsjusza w Wielkopolsce. Utrzyma się słaby wiatr.