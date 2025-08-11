Druga połowa sierpnia i początek września zapowiadają się wyjątkowo zmiennie. Choć lato wciąż będzie trzymać się mocno, nie zabraknie chwil, gdy pogoda przypomni o nadchodzącej jesieni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polaków czekają zarówno upalne dni, jak i okresy z chłodniejszymi nocami.

Różnice temperatur między regionami mogą być spore. Mieszkańcy południa i zachodu powinni przygotować się na prawdziwie gorące fale, podczas gdy północ i wschód doświadczą bardziej umiarkowanego lata.

To będzie czas, kiedy planując wakacyjne wypady, warto mieć pod ręką zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i lekki płaszcz przeciwdeszczowy.

11-17 sierpnia. Letni żar w pełnej krasie

Początek drugiej połowy sierpnia zapowiada się jak klasyczny finał wakacji. Na zachodzie i południu kraju słupki rtęci w ciągu dnia dobiją do 28-29 st. C, a w najcieplejszych regionach południowo-zachodnich nie zabraknie chwil, gdy będzie można poczuć prawdziwy gorąc. Na północy i północnym wschodzie będzie nieco łagodniej, bo 23-24 st. C - idealne na spacery i letnie wyprawy.

ZOBACZ: Niebywała pogoda w europejskim kraju. Pierwszy raz w historii pomiarów

Noce również będą ciepłe. Na Pomorzu nawet 17 st. C, w centrum i na południu od 15 do 16 st. C.

Według prognoz IMGW taka aura może sprzyjać tym, którzy chcą wykorzystać ostatnie dni wysokich temperatur, zanim lato zacznie ustępować miejsca jesieni.

18-24 sierpnia. Gorące dni i możliwe burzowe niespodzianki

Trzecia część sierpnia przyniesie jeszcze więcej letniego ciepła (od 21 do 26 st. C), ale też możliwe zmiany pogody. W wielu miejscach słońce rozgrzeje powietrze do 25-26 st. C, a nad morzem można liczyć na przyjemne 21-22 st. C. Wieczory będą ciepłe, sprzyjające spacerom czy grillom, ponieważ nocne temperatury rzadko spadną poniżej 14 st. C (nie licząc południa Polski, gdzie może być nawet 12 st. C).

Koniec wakacji zaskoczy. aura w Polsce szykuje zwrot akcji

Należy jednak uważać, ponieważ w drugiej części tygodnia sielankę mogą zakłócić lokalne burze - te nagłe, krótkie i intensywne, po których powietrze jeszcze długo pachnie mokrą trawą.

25-31 sierpnia. Pierwsze oznaki jesieni

Pod koniec sierpnia pojawi się lekki chłodny powiew, a temperatura w dzień spadnie do 20-24 st. C. Rano będą możliwe mgły, szczególnie w dolinach i nad jeziorami. Wieczory zaczną wymagać lekkiej bluzy, ponieważ nocą będzie około 13-16 st. C (na południu nawet 10 st. C).

ZOBACZ: Czarna seria na greckich wyspach. Nie żyje 50-letni Polak

Słońce nadal będzie się przebijać, ale na horyzoncie coraz częściej pojawią się ciemniejsze chmury, z których może spaść przelotny deszcz. Na południu kraju możliwe są jeszcze burze, choć mniej gwałtowne niż w sierpniowym szczycie lata.

1-7 września. Zapowiadają się coraz chłodniejsze poranki

Początek września przyniesie wyraźne różnice między dniem a nocą. W dzień można liczyć na 19–23 st. C, ale poranki staną się rześkie: od 10 do 15 st. C, co szczególnie odczują osoby wychodzące wcześnie z domu. Na polach pojawi się rosa, a w powietrzu zapach świeżo ściętego zboża.

Pogoda będzie zmienna: raz błękitne niebo, raz krótki, orzeźwiający deszcz. W górach możliwe są dynamiczne popołudniowe chmury i pojedyncze wyładowania.

WIDEO: Szczyt na Alasce. Mikruta o "najbardziej negatywnym scenariuszu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl