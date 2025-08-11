Burze, słońce czy upał? Końcówka sierpnia przyniesie pogodowe zwroty akcji

Polska
Burze, słońce czy upał? Końcówka sierpnia przyniesie pogodowe zwroty akcji
Pogodowy rollercoaster na koniec wakacji. Wielu może się zaskoczyć

Druga połowa sierpnia i początek września zapowiadają się wyjątkowo zmiennie. Choć lato wciąż będzie trzymać się mocno, nie zabraknie chwil, gdy pogoda przypomni o nadchodzącej jesieni. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że Polaków czekają zarówno upalne dni, jak i okresy z chłodniejszymi nocami.

Różnice temperatur między regionami mogą być spore. Mieszkańcy południa i zachodu powinni przygotować się na prawdziwie gorące fale, podczas gdy północ i wschód doświadczą bardziej umiarkowanego lata.

 

To będzie czas, kiedy planując wakacyjne wypady, warto mieć pod ręką zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i lekki płaszcz przeciwdeszczowy.

11-17 sierpnia. Letni żar w pełnej krasie

Początek drugiej połowy sierpnia zapowiada się jak klasyczny finał wakacji. Na zachodzie i południu kraju słupki rtęci w ciągu dnia dobiją do 28-29 st. C, a w najcieplejszych regionach południowo-zachodnich nie zabraknie chwil, gdy będzie można poczuć prawdziwy gorąc. Na północy i północnym wschodzie będzie nieco łagodniej, bo 23-24 st. C - idealne na spacery i letnie wyprawy.

 

ZOBACZ: Niebywała pogoda w europejskim kraju. Pierwszy raz w historii pomiarów

 

Noce również będą ciepłe. Na Pomorzu nawet 17 st. C, w centrum i na południu od 15 do 16 st. C.

 

Według prognoz IMGW taka aura może sprzyjać tym, którzy chcą wykorzystać ostatnie dni wysokich temperatur, zanim lato zacznie ustępować miejsca jesieni.

18-24 sierpnia. Gorące dni i możliwe burzowe niespodzianki

Trzecia część sierpnia przyniesie jeszcze więcej letniego ciepła (od 21 do 26 st. C), ale też możliwe zmiany pogody. W wielu miejscach słońce rozgrzeje powietrze do 25-26 st. C, a nad morzem można liczyć na przyjemne 21-22 st. C. Wieczory będą ciepłe, sprzyjające spacerom czy grillom, ponieważ nocne temperatury rzadko spadną poniżej 14 st. C (nie licząc południa Polski, gdzie może być nawet 12 st. C). 

 

Należy jednak uważać, ponieważ w drugiej części tygodnia sielankę mogą zakłócić lokalne burze - te nagłe, krótkie i intensywne, po których powietrze jeszcze długo pachnie mokrą trawą.

25-31 sierpnia. Pierwsze oznaki jesieni

Pod koniec sierpnia pojawi się lekki chłodny powiew, a temperatura w dzień spadnie do 20-24 st. C. Rano będą możliwe mgły, szczególnie w dolinach i nad jeziorami. Wieczory zaczną wymagać lekkiej bluzy, ponieważ nocą będzie około 13-16 st. C (na południu nawet 10 st. C).

 

ZOBACZ: Czarna seria na greckich wyspach. Nie żyje 50-letni Polak

 

Słońce nadal będzie się przebijać, ale na horyzoncie coraz częściej pojawią się ciemniejsze chmury, z których może spaść przelotny deszcz. Na południu kraju możliwe są jeszcze burze, choć mniej gwałtowne niż w sierpniowym szczycie lata.

1-7 września. Zapowiadają się coraz chłodniejsze poranki

Początek września przyniesie wyraźne różnice między dniem a nocą. W dzień można liczyć na 19–23 st. C, ale poranki staną się rześkie: od 10 do 15 st. C, co szczególnie odczują osoby wychodzące wcześnie z domu. Na polach pojawi się rosa, a w powietrzu zapach świeżo ściętego zboża.

 

Pogoda będzie zmienna: raz błękitne niebo, raz krótki, orzeźwiający deszcz. W górach możliwe są dynamiczne popołudniowe chmury i pojedyncze wyładowania.

