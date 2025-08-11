Według synoptyków w ciągu najbliższych dni termometry w niektórych miejscach Polski wskażą nawet do 34 stopni Celsjusza w cieniu. IMGW ostrzega przed skutkami fali upałów i zaleca schładzanie ciała oraz spożywanie dużej ilości wody. "Temperatura może wpłynąć drastycznie na nasze zdrowie" - podkreślają eksperci.

Europa mierzy się z upałami - przed podobnym wyzwaniem staną Polacy. Wtorek ma stanowić ostatni dzień, podczas którego temperatura w całym kraju wynosić będzie mniej niż 30 st. C. Natomiast od środy upały dadzą się we znaki zwłaszcza w centrum i na południu Polski.

Upały w Polsce. Jeden z najgorętszych wakacyjnych tygodni

Poniedziałkową pogodę ukształtował rozległy układ wysokiego ciśnienia, jednak z północnego zachodu napływa powietrze polarno-morskie. Jak przewidują eksperci, temperatura we wtorek ma wynieść od 21 st. na Pomorzu, przez 27 st. w Warszawie, do 28 st. C na południowym zachodzie Polski.

W środę aura gorącego lata ma rozciągnąć się na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą do 31 st. C, oraz w centrum - tam nieco chłodniej, ale niemal niezauważalnie - 30 st. C. Nieprzyjemności związane z tak upalną pogodą w rejonach na południowym zachodzie łagodzić będzie wiatr wiejący z prędkością 18 km/h. W kolejnym dniach jednak i on osłabnie. Jak wskazują synoptycy z IMGW, tydzień ten "przyniesie wyżową aurę, a więc dużo słońca oraz letnie temperatury".

Czwartek wiązać się będzie z ociepleniami w kolejnych częściach Polski. Ponad 30-stopniowe upały mogą doskwierać mieszkańcom województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Pogoda na długi weekend. 15 sierpnia najgorętszy

Skrajnie wysokie temperatury pojawiają się natomiast w piątek, początek długiego weekendu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, termometry wskażą do 34 st. C w Opolskiem, na Dolnym Śląsku oraz w woj. śląskim i wielkopolskim. Chłodniej, bo do 28-29 st. może być kolejno na północy Podlasia i w Małopolsce.

ZOBACZ: Tragedia w Tatrach. Jeden Polak nie żyje, drugi jest ciężko ranny

Z kolei w sobotę powietrze zacznie się ochładzać i fala upałów przesunie się na zachód kraju. W nizinie szczecińskiej pojawią się deszczowe chmury. Na Mazowszu wciąż jednak temperatura może wynieść do 32 st. C.

Końcówka długiego weekendu przypominać będzie początek tygodnia. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, a przewidywana przez IMGW temperatura to od 22 st. na północy do 28 st. C na południowym zachodzie.

WIDEO: Pogoda na długi weekend

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IMGW ostrzega przed upałami. "Niebezpieczne dla zdrowia"

Choć dla części Polaków taka prognoza może oznaczać udane wakacje, nie powinni oni zapominać o ryzyku związanym ze zbyt długim przebywaniem na słońcu. IMGW stworzył "dekalog wakacyjny", w którym ostrzega m.in. przed przegrzaniem i odwodnieniem.

"Zanim zaczniesz na dobre dzień, sprawdź prognozę pogody" - podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dodaje: Obserwuj niebo, nie ignoruj ostrzeżeń.

ZOBACZ: Niebywała pogoda w europejskim kraju. Pierwszy raz w historii pomiarów

Eksperci zalecają schładzanie się, jednak przypominają, np. wchodzenie do wody po rozgrzaniu może prowadzić do szoku termicznego, a w konsekwencji nawet do utonięcia. "Jeśli w gorący dzień czujesz się inaczej niż zwykle, brakuje ci sił, masz przyspieszone tętno, nudności, zawroty głowy, odczuwasz niepokój – koniecznie powiedz o tym swoim towarzyszom lub skontaktuj się z odpowiednią służbą medyczną, gdyż mogą to być objawy udaru cieplnego" - dodaje IMGW w swoim "dekalogu".