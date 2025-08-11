Nadciąga fala upałów. Pogoda na długi weekend
Według synoptyków w ciągu najbliższych dni termometry w niektórych miejscach Polski wskażą nawet do 34 stopni Celsjusza w cieniu. IMGW ostrzega przed skutkami fali upałów i zaleca schładzanie ciała oraz spożywanie dużej ilości wody. "Temperatura może wpłynąć drastycznie na nasze zdrowie" - podkreślają eksperci.
Europa mierzy się z upałami - przed podobnym wyzwaniem staną Polacy. Wtorek ma stanowić ostatni dzień, podczas którego temperatura w całym kraju wynosić będzie mniej niż 30 st. C. Natomiast od środy upały dadzą się we znaki zwłaszcza w centrum i na południu Polski.
Upały w Polsce. Jeden z najgorętszych wakacyjnych tygodni
Poniedziałkową pogodę ukształtował rozległy układ wysokiego ciśnienia, jednak z północnego zachodu napływa powietrze polarno-morskie. Jak przewidują eksperci, temperatura we wtorek ma wynieść od 21 st. na Pomorzu, przez 27 st. w Warszawie, do 28 st. C na południowym zachodzie Polski.
W środę aura gorącego lata ma rozciągnąć się na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą do 31 st. C, oraz w centrum - tam nieco chłodniej, ale niemal niezauważalnie - 30 st. C. Nieprzyjemności związane z tak upalną pogodą w rejonach na południowym zachodzie łagodzić będzie wiatr wiejący z prędkością 18 km/h. W kolejnym dniach jednak i on osłabnie. Jak wskazują synoptycy z IMGW, tydzień ten "przyniesie wyżową aurę, a więc dużo słońca oraz letnie temperatury".
Czwartek wiązać się będzie z ociepleniami w kolejnych częściach Polski. Ponad 30-stopniowe upały mogą doskwierać mieszkańcom województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
Pogoda na długi weekend. 15 sierpnia najgorętszy
Skrajnie wysokie temperatury pojawiają się natomiast w piątek, początek długiego weekendu. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, termometry wskażą do 34 st. C w Opolskiem, na Dolnym Śląsku oraz w woj. śląskim i wielkopolskim. Chłodniej, bo do 28-29 st. może być kolejno na północy Podlasia i w Małopolsce.
Z kolei w sobotę powietrze zacznie się ochładzać i fala upałów przesunie się na zachód kraju. W nizinie szczecińskiej pojawią się deszczowe chmury. Na Mazowszu wciąż jednak temperatura może wynieść do 32 st. C.
Końcówka długiego weekendu przypominać będzie początek tygodnia. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, a przewidywana przez IMGW temperatura to od 22 st. na północy do 28 st. C na południowym zachodzie.
IMGW ostrzega przed upałami. "Niebezpieczne dla zdrowia"
Choć dla części Polaków taka prognoza może oznaczać udane wakacje, nie powinni oni zapominać o ryzyku związanym ze zbyt długim przebywaniem na słońcu. IMGW stworzył "dekalog wakacyjny", w którym ostrzega m.in. przed przegrzaniem i odwodnieniem.
"Zanim zaczniesz na dobre dzień, sprawdź prognozę pogody" - podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dodaje: Obserwuj niebo, nie ignoruj ostrzeżeń.
Eksperci zalecają schładzanie się, jednak przypominają, np. wchodzenie do wody po rozgrzaniu może prowadzić do szoku termicznego, a w konsekwencji nawet do utonięcia. "Jeśli w gorący dzień czujesz się inaczej niż zwykle, brakuje ci sił, masz przyspieszone tętno, nudności, zawroty głowy, odczuwasz niepokój – koniecznie powiedz o tym swoim towarzyszom lub skontaktuj się z odpowiednią służbą medyczną, gdyż mogą to być objawy udaru cieplnego" - dodaje IMGW w swoim "dekalogu".