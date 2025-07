Choć kojarzona głównie z rodzinami, Karta Dużej Rodziny (KDR) może przysługiwać również osobom starszym. Dotyczy to tych seniorów, którzy wychowali co najmniej troje dzieci (niezależnie od ich aktualnego wieku). Taki dokument uprawnia m.in. do zniżek na stacjach paliw, nie tylko przy samym tankowaniu, ale również przy zakupie wybranych produktów.

Karta Dużej Rodziny. Na czym polega?

Program Karty Dużej Rodziny został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako ogólnopolski system zniżek dla rodzin 3+. Dokument honorowany w punktach prywatnych oraz instytucjach publicznych. Można z niego skorzystać m.in. w wyznaczonych sklepach, stacjach paliwowych, bankach czy punktach rekreacyjnych.

Celem programu jest wsparcie budżetu oraz ułatwienie dostępu do usług i produktów na preferencyjnych warunkach dla rodzin wielodzietnych.

Aktualną listę partnerów oferujących zniżki można znaleźć na oficjalnej mapie KDR. Aby to sprawdzić, wystarczy wejść na rządową stronę Emp@tia i wybrać kafelek "Zniżki i ulgi Partnerów Karty Dużej Rodziny". System pozwala również filtrować wyniki według województwa lub branży, co ułatwia znalezienie konkretnych ofert w danym regionie.

KDR nie tylko dla rodzin z dziećmi. Seniorzy też mogą skorzystać

Kto może liczyć na KDR? Rodzice biologiczni, ale też rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Uprawnienia dotyczą także małżonków rodziców oraz dzieci (zarówno biologicznych, jak i tych, nad którymi sprawowana jest piecza zastępcza). Karta może przysługiwać także cudzoziemcom, o ile legalnie przebywają w Polsce i mieszkają tu razem z rodziną.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom do 18. roku życia, do 25. roku życia (w przypadku dzieci uczących się) czy też bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co więcej, z dokumentu mogą korzystać nie tylko rodzice aktualnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy mieli je na utrzymaniu w przeszłości. Oznacza to, że wielu seniorów (byli opiekunowie co najmniej trojga dzieci) również ma prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Należy też podkreślić, że w przypadku KDR bez znaczenia pozostaje również osiągany dochód.

Gdzie senior z KDR zatankuje taniej?

Seniorzy posiadający Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na realne oszczędności podczas tankowania. Zniżki obowiązują w niektórych stacjach w Polsce i dotyczą nie tylko samego paliwa, ale także usług dodatkowych.

Jak podaje motoryzacja.interia.pl, w sieci Orlen posiadacze KDR mogą otrzymać 8 groszy zniżki na litrze paliwa standardowego (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG) oraz 10 groszy rabatu na paliwa premium z serii VERVA. W przypadku skorzystania z myjni lub oferty Stop Cafe - do 20 proc. zniżki.

Na stacjach Shell zniżka wynosi 8 groszy na litrze paliwa Shell FuelSave, a dodatkowo 3 grosze mniej można zapłacić za autogaz. Stacje oferują też 20 proc. rabatu na wybrane artykuły spożywcze.

Z kolei w Circle K, posiadacze KDR mogą uzyskać od 8 do 15 groszy rabatu na litrze paliwa, w zależności od rodzaju. Dodatkowo można tam skorzystać z niższych cen usług myjni (do 25 proc.) i wybranych produktów gastronomicznych (20 proc.). Na samoobsługowych punktach Circle K Express rabaty wynoszą odpowiednio 5 gr i 10 gr za litr paliwa.

W każdym przypadku należy poinformować kasjera o posiadaniu ważnej Karty Dużej Rodziny przed dokonaniem płatności - zaznacza serwis. Dzięki temu zniżki naliczane są automatycznie.

Przed skorzystaniem z promocji warto zapoznać się z aktualnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej danej sieci lub zapytać obsługę stacji o obowiązujące zasady i ewentualne ograniczenia. Warunki mogą różnić się w zależności od lokalizacji lub rodzaju paliwa.

