Na niedzielę 10 sierpnia zaplanowano próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Stołeczny ratusz ostrzega, że związku z tym zdarzeniem niektóre ulice w Warszawie zostaną zamknięte. "Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się " - informują urzędnicy.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędzie się w czwartek 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Od dłuższego czasu trwają przygotowania do tego wydarzenia. Na najbliższą niedzielę (10 sierpnia) zaplanowano próbę generalną. W związku z tym zdarzeniem na warszawskich drogach już od soboty należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Stołeczny ratusz przekazał, że podczas ćwiczeń przed uroczystościami zamknięte zostaną ulice na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do Gagarina. W tym czasie połączenia z Wisłostradą nie będą miały most Grota-Roweckiego, most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. To samo dotyczy Trasy Armii Krajowej. Dodatkowo na ulicy Czerniakowskiej będzie wyłącznie możliwość przejazdu od Mokotowa na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub Pragi.

Multimedialny Park Fontann. Zamknięte chodniki i drogi dla rowerów

Utrudnienia dotyczą także Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu. Budowa trybun i stanowiska dla mediów w tym rejonie ruszyła przed rozpoczęciem próby generalnej. To nie jedyne miejsce, gdzie utrudnienia pojawiły się z wyprzedzeniem. W poniedziałek zamknięty został prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, a między ulicami Sanguszki i Boleść pojawiły się wygrodzenia. Kierowcy ponownie przejadą tędy 20 sierpnia.

Utrudnienia w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann dotyczą także pieszych i rowerzystów. Od poniedziałku zamknięte są chodnik i droga dla rowerów. Zmieniona została również organizacja komunikacji miejskiej. Z powodu organizacji defilady czasowo nieczynny jest przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Utrudnienia na warszawskich drogach

Na potrzeby organizacji próby generalnej przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej zamknięte zostaną wybrane drogi na terenie Warszawy. Od godziny 16.00 w sobotę do godziny 11.00 w niedzielę nieprzejezdne będą ulice Pułkowa od ulicy Heroldów oraz Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady.

Utrudnienia wystąpią także na ulicach Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady oraz Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady, gdzie obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. To samo dotyczy ulic Zakroczymskiej i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady oraz Mostowej i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady.

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał także na ulicach Bednarskiej od ulicy Dobrej do Wisłostrady, Karowej od ulicy Browarnej do Wisłostrady, Lipowej od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, Dobrej od ulicy Karowej do Lipowej, Wiślanej i Gęstej od ulicy Browarnej do Dobrej i Zajęczej od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej. Podobne utrudnienia wystąpią na ulicy Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego oraz na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza.

Utrudnienia na Wisłostradzie przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał także na obu jezdniach Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego. Utrudnienia ruchu wystąpią też na odcinku w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina. Zamknięty będzie parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim oraz ulice Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady.

Zamknięte zostaną także ulice Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady, Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady. To samo dotyczy ulic Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosieleckiej i Hołówki przed Wisłostradą.

"Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Podobne zmiany zostaną wprowadzone przed defiladą, w czwartek, 14 sierpnia" - poinformowali warszawscy urzędnicy.

Utrudnienia na warszawskich drogach. Obejmą drogi oraz ścieżki rowerowe

Od godziny 16.00 w sobotę do godziny 11.00 rowerzyści nie będą mogli korzystać z dróg wzdłuż Wisłostrady. Chodzi o rejony od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Utrudnienia będą dotyczyć również pieszych, którzy nie będą mogli korzystać z przejścia podziemnego na wysokości ulicy Sanguszki. "Przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej nie będzie można przejść na drugą stronę ulicy i przejechać rowerem przez Wisłostradę" - ostrzegają urzędnicy.

Dla kierowców wytyczono objazdy, które prowadzą ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Łomianek będą kierowani przez policjantów do Marymonckiej oraz na ulice Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Utrudnienia w Warszawie. W sobotę wstrzymany zostanie ruch na tych mostach

Z uwagi na planowane próby przelotu samolotów w sobotę na dwie godziny zostanie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym. W tych miejscach utrudnienia potrwają od godz. 11:30 oraz 13:30. "Jeśli niebo będzie zachmurzone, próba odbędzie się w niedzielę" - zapowiedział warszawski ratusz.

W niedzielę rano piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z mostu Gdańskiego. W tym czasie zmieniony zostanie także harmonogram komunikacji miejskiej. Autobusy nie będą zatrzymywały się na przeprawie, a funkcjonujące tam przystanki zostaną czasowo zawieszone. Utrudnienia w tym rejonie będą dotyczyć linii 100, 160, 190 409, 500 i Z-5.

"Autobusy 160 i 190 po stronie praskiej będą dojeżdżały do skrzyżowania alei 'Solidarności' i Targowej, a po stronie śródmiejskiej do placu Bankowego. Autobusy linii 409, 500 i Z-5 na Pradze dojadą do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego" - napisano w komunikacie.

Utrudnienia w kursowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej. Te linie pojadą inaczej

Urzędnicy alarmują, że może także zapaść decyzja o zamknięciu torowiska na moście Śląsko-Dąbrowskim. Jeżeli do tego dojdzie, tramwaje linii 4 na lewym brzegu Wisły będą jeździły z Wyścigów na Wolę, a na Pradze pojadą do Dworca Wschodniego/Kijowskiej. Zmiany organizacji ruchu obejmą wówczas także linie 13, 26 i T, które na Pradze pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, a na drugim brzegu Wisły będą kursowały do stacji Metra Marymont.

Utrudnienia mogą dotyczyć także linii 20 i 23, które po stronie praskiej będą jeździły do Dworca Wschodniego/Kijowskiej. Warszawski urząd zaznaczył, że pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z tym, że w sobotę po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83.

Ulicami Warszawy przejdzie defilada. Co zaplanowano?

15 sierpnia ulicami Warszawy przejdzie defilada okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystościach wezmą udział cztery tysiące żołnierzy. Na wydarzeniu pojawią się reprezentanci naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Dodatkowo zaplanowano udział 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. W ramach defilady widzowie będą mogli zobaczyć m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce oraz samoloty F-16.