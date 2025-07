"W najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady deszczu. W Warszawie w ciągu kilkunastu godzin może spaść taka ilość wody jak w całym lipcu i sierpniu" - napisano na oficjalnym profilu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w serwisie X.

Samorządowiec opisał przygotowania na prognozowane opady deszczu i zadeklarował działania na tym obszarze.

"Przejrzeliśmy wszystkie zbiorniki na wodę, sprawdziliśmy przepustowość krat i układów odwodnień. Wszystkie kanały są wyczyszczone i wykoszone, a stawy w Dolince Służewieckiej przygotowane na przyjęcie większej ilości wody" - przekazał.



Trzaskowski przekazał, że punkty, w których wcześniej dochodziło do zalań zostały objęte stałym monitoringiem.

Uwaga ❗W najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady deszczu. W Warszawie w ciągu kilkunastu godzin może spaść taka ilość wody jak w całym lipcu i sierpniu. Działamy.



✅Przejrzeliśmy wszystkie zbiorniki na wodę, sprawdziliśmy przepustowość krat i układów odwodnień.… pic.twitter.com/rZqA5wpRwW — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 8, 2025

Nawałnice nad Polską. W Warszawie przygotowania do rekordowych opadów deszczu

"Przygotowujemy się między innymi do ewentualnego zalania trasy S8 na wysokości ul. Mickiewicza. Mamy gotowe warianty zamknięć trasy i objazdów. Będziemy na bieżąco reagować w ścisłej współpracy z GDDKiA, która jest odpowiedzialna za tę drogę szybkiego ruchu" - przekazał.



Prezydent Warszawy przekazał, że wszystkie służby są postawione w stan gotowości. "W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa działa sztab, do którego będą trafiać raporty o sytuacji w mieście. Stamtąd będziemy koordynować potrzebne działania" - dodał.

ZOBACZ: Potężne nawałnice przeszły przez Polskę. Tysiące interwencji



Trzaskowski poprosił mieszkańców stolicy o uwagę. "Deszcze nawalne i burze to zjawiska ekstremalne i nieprzewidywalne, dlatego apeluję do wszystkich mieszkanek i mieszkańców o czujność. Proszę też właścicieli i zarządców o zabezpieczenie nieruchomości. Śledźcie też komunikaty meteorologiczne" - przekazał.

We wtorek w wielu miejscach kraju, w tym w Warszawie, zapowiadane jest od 80 do 100 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 140 litrów. W stolicy średnie opady w lipcu wynoszą około 90 litrów wody na metr kwadratowy, w sierpniu około 70 litrów. To dane z norm z lat 1991-2020. Gdyby spełniły się najgorsze prognozy, to w kilkadziesiąt godzin może spaść nawet więcej deszczu niż przez dwa miesiące.

Na pogodę w Europie wpływa niż genueński Gabriel, który utworzył się w rejonie Zatoki Genueńskiej. We wtorek zacznie wpływać na pogodę w Polsce. Synoptycy spodziewają się, że do czwartku przyniesie do naszego kraju groźne burze i intensywne opady deszczu.

Pogoda. Ulewy i burze nad Polską. Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z nadchodzącymi, intensywnymi burzami, jakie przejdą na centralną i zachodnią Polską. Zagrożonych jest 10 województw, a eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami.

"Uwaga! 08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe" - napisano.

Alert RCB obowiązuje dla województwa: woj. łódzkiego; woj. małopolskiego; woj. mazowieckiego; woj. śląskiego; woj. świętokrzyskiego; części woj. lubelskiego; części woj. opolskiego, części woj. podkarpackiego; części woj. podlaskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego.