W Warszawie na trasie S8 doszło do karambolu. W zdarzeniu uczestniczyło osiem pojazdów. W wypadku ucierpiała jedna osoba, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana.

Stołeczna policja na platformie X poinformowała, że we wtorek rano przed wjazdem na Most Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do zderzenia siedmiu pojazdów.

"Na miejscu pracują policjanci i służby ratunkowe. Trwa udzielanie pomocy medycznej ofiarom wypadku. W miejscu zdarzenia lądował także helikopter LPR" - czytamy.

Wśród nich była ciężarówka i samochody dostawcze.

Wypadek na S8 w Warszawie. Droga całkowicie zablokowana

Jak dowiedziała się Interia, w zdarzeniu ucierpiała co najmniej jedna osoba, która została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

- Są dwa zastępy straży pożarnej przy tym zdarzeniu - przekazał Interii kpt. Łukasz Zagdański z KM PSP w Warszawie.

Trasa w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana.