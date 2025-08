We wrześniu 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci czternastą emeryturę - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Chociaż wielu seniorów z niecierpliwością czeka na dodatkowe pieniądze, część z nich wcale nie zobaczy ich na koncie lub otrzyma mniejszą kwotę. Powodem są przepisy związane m.in. z ograniczeniami dochodowymi związanymi z emeryturą.

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez ZUS, w maju 2025 roku świadczenia emerytalne trafiły do ponad 6,3 miliona osób, co oznacza wzrost o 100 tysięcy w porównaniu z poprzednim rokiem. Wraz z rosnącą liczbą emerytów, rośnie również grupa osób, które mogą nie spełnić warunków do uzyskania tzw. czternastki.

Czternasta emerytura w 2025 roku. Uwaga na limity przy tym świadczeniu

Na pełną kwotę "czternastki" - 1878,91 zł brutto - mogą liczyć tylko te osoby, których podstawowe świadczenie (np. emerytura lub renta) nie wynosi więcej niż 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", czyli "czternastka" zostaje pomniejszona dokładnie o kwotę przekroczenia.

Jak wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Podlasiu: osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastą emeryturę pomniejszoną o 600 zł, czyli wyniesie ona 1180,96 zł brutto.

Należy zaznaczyć, że minimalna kwota czternastej emerytury wynosi 50 zł brutto. W takim przypadku seniorzy, których świadczenie podstawowe jest wyższe niż 4728,91 zł brutto, nie otrzymają dodatkowych pieniędzy na swoje konto.

Nie tylko wysokość emerytury. Te osoby też nie otrzymają 14. emerytury

ZUS nie wypłaci dodatku:

sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku

seniorom, którzy nie są czynnymi emerytami na dzień ustalania prawa do czternastki

nie są czynnymi emerytami osobom ze świadczeniem, którego wypłata została zawieszona np. z uwagi na przekroczenie limitów dorabiania

przekroczenie limitów dorabiania laureatom międzynarodowych zawodów sportowych (m.in. igrzyska olimpijskie), z uwagi na wypłacane specjalne świadczenia

Czternasta emerytura przysługuje wyłącznie osobom, które mają prawo do wypłaty podstawowego świadczenia (emerytury lub renty). Wypłata jest przyznawana automatycznie, co oznacza, że nie ma potrzeby składania osobnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłata czternastej emerytury w 2025 roku?

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku. Dodatkowe środki trafią do seniorów razem z ich regularnym świadczeniem (emeryturą lub rentą) i zostaną przelane w tych samych dniach, w których ZUS standardowo realizuje comiesięczne wypłaty.

Oznacza to, że "czternastka" zostanie wypłacona w jednym z obowiązujących terminów: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy np. w weekend lub święto, przelew zostanie zrealizowany wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed pierwotną datą wypłaty.

