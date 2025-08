Ostatnie decyzje Andrzeja Dudy. Prezydent zawetował dwie ustawy

O swojej decyzji Andrzej Duda poinformował w wywiadzie dla Telewizji Republika.

- Musiałem dwie ustawy skierować do Sejmu, do ponownego rozpoznania, ponieważ nie zgodzę się na to, by uderzano w Polsce wyższe uczelnie - podkreślił Duda. Mowa o Akademii Kopernikańskiej i Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Andrzej Duda: To typowy skok na stołki, nie wyrażam na to zgody

W argumentacji prezydent nadmienił, że pierwsza ze wspomnianych uczelni została utworzona w rocznicę kopernikańską, natomiast jej zadaniem było rozsławienie dziedzin, w których specjalizował się polski astronom Mikołaj Kopernik. Placówka miała to uczynić, prowadząc szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową.

Likwidacja tego miejsca - jak podkreślał Duda - jest "kuriozalną sytuacją, z którą się nie zgadza". - Sam byłem zwolennikiem przygotowania tej ustawy tworzącej Akademię Kopernikańską po to, by istniała, by rozwijała się współpraca naukowa, międzynarodowa - dodał.

Warto zauważyć, że rząd zdecydował o zamknięciu uczelni po trzech latach działalności. Powodem miały być m.in. nieprawidłowości finansowe, nieznaczne efekty naukowe i niska efektywność.

Przypadek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to zaś jego zdaniem "absolutne naruszenie autonomii uczelni". - Przede wszystkim chodzi tylko o przejęcie kadrowe. Chodzi o wyrzucenie obecnych władz uczelni. Do tego sprowadza się ta zmiana ustawowa. Żeby zastąpić ich swoimi ludźmi. To typowy skok na stołki. Dlatego nie wyrażam na to zgody - tłumaczył.

Andrzej Duda: Chodzi o bezpieczeństwo dzieci

Z kolei trzecia ustawa, skierowana przez Dudę do TK, dotyczy nastolatków. Zakłada ona, że pacjenci, którzy ukończyli 13. rok życia, będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej bez zgody opiekuna.

Obecne prawo stanowi, że osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę na kontakt z psychologiem. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znosiłaby tę formalność. Specjalista miałby siedem dni na powiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o udzielonym wsparciu - chyba że zagraża to życiu pacjenta.

- To nie jest weto. Tym razem ustawa jest przeze mnie kierowana do TK w trybie prewencyjnym. Przyczyna jest bardzo prosta. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci. W moim przekonaniu jest bardzo wątpliwe konstytucyjnie, aby całkowicie poza kontrolą rodziców, młody 13-letni człowiek mógł sobie wybierać psychologa i poddawać się jego terapiom. To złożony problem. To kwestia bezpieczeństwa dziecka i praw rodziców - przekonywał Andrzej Duda.

Dodał, że zawód psychologa nie jest na tyle regulowany prawnie, "byśmy mogli mieć pewność, że jest to klasyczny zawód zaufania publicznego, który wiąże się z odpowiednią weryfikacją i kontrolą". Zdaniem ustępującego prezydenta odebranie rodzicom kontroli "ma ogromne znaczenie".