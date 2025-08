Andrzej Duda na antenie Polsat News skrytykował nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Jego poglądy są powszechnie znane, bardzo radykalne. I to, co robi w tej chwili, próba prześladowania sędziów powoływanych przez ostatnie 10 lat, to jest ewidentny tego przejaw - powiedział w "Gościu Wydarzeń". Dodał, że karygodne zachowanie minister przejawiał jeszcze jako sędzia.