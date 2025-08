Marcin Mastalerek we wtorkowym "Graffiti" odpowiedział na krytykę skierowaną w stronę Andrzeja Dudy dotyczącą nadawanych w ostatnim czasie odznaczeń. Dzień wcześniej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ZOBACZ: "Wstyd, opowiada bzdury". Andrzej Duda uderza w ministra

Jak uzasadnił szef gabinetu prezydenta, Cezary Kulesza został wyróżniony "tak, jak kilkanaście innych osób z okazji 20-lecia Ekstraklasy". - Za dwa lata będzie 100-lecie polskiej ligi (...). Dostał order jako wieloletni właściciel Jagielloni Białystok i jej wieloletni prezes, która została zbudowana od bardzo niskiej ligi. I zostali odznaczeni także inni właściciele i prezesi klubów - wyliczał.

Odznaczenie dla prezesa PZPN. Mastalerek: To nie jest za dużo

Marcin Fijołek zapytał Mastalerka, czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nie jest zbyt dużym odznaczeniem dla szefa piłkarskiego związku, który był wielokrotnie krytykowany za swoje działania związane z polską kadrą. Według polityka koniec 10-letniej prezydentury to "dobry moment na podsumowania".

- To nie jest za dużo. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że te wszystkie odznaczenia są za budowanie polskiej Ekstraklasy, polskich klubów. I nikt nie wymaże Cezaremu Kuleszy, że był prezesem i od niskiej ligi odbudowywał Jagiellonię Białystok, która późnej grała w pucharach - powtórzył.

ZOBACZ: "Chciał sobie przypisać kompetencje prezydenta". Mastalerek uderza w Ziobrę

Gość "Graffiti" dodał, że obecnie nasza kadra ma gorszy moment, ale to nie powinno przyćmić dokonań Kuleszy. - Odbieranie komuś zasług za to, co robił 10 lat temu jest nieuczciwe (...). Ja już się przyzwyczaiłem jako kibic z dużym stażem, że polska kadra to jest sinusoida, od uniesień po wielkie narzekania - porównał.

Cezary Kulesza odznaczony przez Andrzeja Dudę. "Wybitne zasługi"

Andrzej Duda odznaczył Cezarego Kuleszę, prezesa PZPN, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się w poniedziałek w Pałacu Belwederskim w Warszawie. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał Marcin Mastalerek.

Kulesza został odznaczony za "wybitne zasługi w popularyzowaniu piłki nożnej w Polsce, promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w społeczeństwie". Krzyżami Zasługi odznaczono również osoby związane z Ekstraklasą.

Złoty Krzyż Zasługi:

Marcin Animucki

Bogusław Cupiał

Wojciech Cygan

Karol Klimczak

Leszek Miklas

Wojciech Pertkiewicz

Andrzej Rusko

Piotr Rutkowski

Piotr Waśniewski

Srebrny Krzyż Zasługi:

Krzysztof Bauza

Marcin Mikucki

Edyta Sadowska

Michał Świerczewski

Marcin Stefański

Paweł Żelem

Brązowy Krzyż Zasługi:

Marcin Serafin