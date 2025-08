Marcin Mastalerek we wtorkowym wydaniu programu "Graffiti" zdradził, jak będą wyglądały ostatnie godziny prezydentury Andrzeja Dudy.

- O godz. 12 pan prezydent w Pałacu Prezydenckim odwoła ministrów. Będzie to uroczystość podsumowująca te 10 lat. A już o godz. 20 wygłosi uroczyste orędzie. Podsumuje też swoją prezydenturę - przekazał Mastalerek.

Podejmując się oceny dwóch kadencji Dudy szef jego gabinetu stwierdził, że "to prezydentura, która zmieniła polską politykę". - Do 2015 roku Polacy nie wierzyli, że politycy mogą spełniać obietnice - powiedział.

Zapowiedział, że "Andrzej Duda ma przed sobą przyszłość i jeszcze wiele dobrego dla Polski zrobi". - Prezydent jest najpopularniejszym od 10 lat politykiem w Polsce, będę go namawiał do jak największej aktywności - zdradził.

Relacje Kaczyński - Duda. "Trzeba prezydenta traktować jak prezydenta"

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał o relacje Andrzeja Dudy z Prawem i Sprawiedliwością oraz prezesem tej partii Jarosławem Kaczyńskim. - Prezydent chciał jak najlepiej wypełniać swój urząd, ale chciał być też lojalny wobec obozu, który go wystawił w wyborach. Natomiast z tamtej strony była trudność w zaakceptowaniu tego, że trzeba prezydenta traktować jak prezydenta - odpowiedział Mastalerek odnosząc się do początku pierwszej kadencji Dudy.

Natomiast wyraził przekonanie, że po 10 latach spędzonych w Pałacu Prezydenckim głowa państwa jest już inaczej postrzegany przez przedstawicieli PiS. - Dzięki prezydenturze Andrzeja Dudy łatwiej będzie prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu, dlatego że obóz PiS wyciąga wnioski i już drugi raz nie będą popełniali takiego błędu wobec Karola Nawrockiego, jaki popełniali wobec Andrzeja Dudy - tłumaczył.

- To co było robione wobec Andrzeja Dudy na początku prezydentury, to był polityczny błąd obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale szybko pan prezydent ustawił tę sytuację, tak jak ona powinna wyglądać - podkreślił.

Ziobro skrytykował prezydenta. Mastalerek odpowiedział

Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Ziobro skomentował w poniedziałek powołanie nowego szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zdaniem Ziobry prezydent "mógł przed kamerami odmówić jego powołania i Tuska, na oczach całej Polski, zasłużenie upokorzyć". Stwierdził, że od głowy państwa "wymagałoby to źdźbła odwagi".

- 23 lutego po furiackiej konferencji prasowej (Władimira - red.) Putina, gdzie zapowiedział wojnę. Pierwsze co zrobił prezydent, to pojechał z prezydentem Litwy do Kijowa, kiedy było wiadome, że rozpoczyna się inwazja. I to była prawdziwa odwaga. Ja tam ministra Ziobry nie widziałem - odpowiedział Mastalerek i podkreślił, że Duda podczas prezydentury "wykazywał się prawdziwą odwagą". - Nie odwagą na konferencjach prasowych, tylko odwagą kiedy Putin zapowiedział inwazję - dodał.

Relacje między Ziobro a Duda są napięte od lat. W 2017 roku jako minister sprawiedliwości oczekiwał od prezydenta akceptacji zmian w sądownictwie, które miałby - jak podkreślił sam Andrzej Duda w rozmowie w programie "Gość Wydarzeń" - dać prokuratorowi generalnemu możliwość weryfikowania sędziów Sądu Najwyższego. Te inicjatywy zostały zablokowane w Pałacu Prezydenckim.

- Co do wet sądowych, prezydent miał 100 procent racji, a clue tej sprawy było następujące: minister Ziobro chciał sobie przypisać wtedy w ustawach sądowych kompetencje prezydenta. Otóż, jeśli minister Ziobro chce mieć kompetencje prezydenta, to proszę wystartować w wyborach i je wygrać, i tyle - polecił Mastalerek.