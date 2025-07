Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w "Graffiti" mówiła o przyszłości Polski 2050. Wiceprzewodnicząca partii, której notowania w sondażach nie są zbyt optymistyczne, zaznaczyła, że formacja pracuje nad "dopracowaniem tożsamościowym i programowym".

- Szyld, brand, nazwa to nie jest to co uważamy że jest istotą - tłumaczyła minister, odnosząc się do zapowiedzi szefa Polski Szymona Hołowni, który zapowiedział, że jesienią "zobaczymy nową Polskę 2050".

Polska 2050 "ma plan". "Jesteśmy odpowiedzialni przed wyborcami"

Pełczyńska-Nałęcz tłumaczyła, że partia "wyciąga wnioski z wszystkiego tego, co przydarzyło się rządowi, koalicji i nam samym w ciągu 1,5 roku rządów". - To jest pierwsze 1,5 roku realnej odpowiedzialności formacji jaką jest Polska 2050 - doprecyzowała.

- Nam się wiele udało zrobić, ale też - ja to uczciwie powiem - wiele rzeczy mogło być zrobione lepiej - dodała.

Kierownictwo Polski 2050 ma świadomość, że potrzebne są zmiany, aby zacząć odzyskiwać zaufanie wyborców.

- Nie jesteśmy formacją, która będzie mówiła: cały świat nam jest winny, wszyscy są odpowiedziani za nas samych. Nie, my sami jesteśmy odpowiedzialni przed wyborcami. Jesteśmy w procesie głębokiego namysłu, jak działać skutecznie, lepiej, spójniej. Też się lepiej komunikować - wymieniała.

Minister zapowiedziała, że jesienią jej partia "jeszcze raz, bardzo precyzyjnie i konkretnie" zakomunikuje priorytety. - My mamy plan, będziemy o nim mówić. (...) Przede wszystkim będziemy go wdrażać i punkt po punkcie, tydzień po tygodniu komunikować, co zostało zrobione i co będzie zrobione - dodała.

Profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa. "Będziemy upierać się do skutku"

Prowadzący przypomniał, że partia Hołowni od dłuższego czasu forsuje projekt o profesjonalizacji spółek Skarbu Państwa. - My to cały czas podnosimy, też publicznie - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

W ocenie wiceprzewodniczącej Polski 2050 został zrobiony "krok do przodu w tej sprawie", którym mają być słowa Donalda Tuska. - Pan premier w swoim wystąpieniu zaznaczył konieczność takiego zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, żeby to było absolutnie oparte na profesjonalizacji - tłumaczyła.

Przyznała jednak, że "ważne są rozwiązania ustawowe". - Te rozwiązania są w Sejmie i będziemy upierać się do skutku w tej sprawie - zapowiedziała. Podając przykład osób zatrudnionych w radach nadzorczych czy zarządach spółek, które nie powinny mieć możliwości wpłacania na partię.

- Polska 2050 położyła projekt, położyła drugi projekt. Walczy o to. Jeżeli inni wkładają kij w szprychy, to będą za to odpowiadać przed wyborcami, bo wspólnie zapisaliśmy to w umowie koalicyjnej. My nie zapomnimy, zobowiązaliśmy się i to wreszcie trzeba w Polsce zrobić - mówiła.

Rozmowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Donald Tusk. Walka o wicepremiera

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że w sobotę odbyła rozmowę z premierem.



Minister w rozmowach z szefem rządu reprezentowała Polskę 2050, zastępując lidera partii Szymona Hołownię, który był na urlopie.

- To były rozmowy dyskretne, bardzo dobre, długie, oparte na wzajemnym szacunku. Jednym z elementów tych rozmów jest to, że naszą intencją, i myślę pana premiera, jest wykomunikowanie spójne i zgodne tego, co wynegocjowaliśmy - tłumaczyła.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, czego oczekuje jej formacja po zmianie w fotelu marszałka Sejmu. - Polska 2050 musi otrzymać stanowisko wicepremiera i wicemarszałka (...). Lepiej o tym zdecydować już teraz - przekazała.

Dziennikarze dopytywali o wcześniejsze wypowiedzi Tuska, który komunikował, że partia Hołowni nie otrzyma teki wicepremiera. Minister odparła, że premier w tych wypowiedziach mówił o "dniu dzisiejszym". - My też mówimy, że do tej zmiany powinno dojść w listopadzie - podkreśliła.