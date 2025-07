- Uważam, że to dobra rekonstrukcja - ocenił Szymon Hołownia po zmianach w rządzie. Marszałek Sejmu odniósł się także do kandydatury Aleksandry Leo, która miała objąć resort kultury. Ostatecznie ministrem została inna polityk. - Otrzymała taką propozycję, ale nie podjęła się tej misji z powodów rodzinnych - wyjaśnił. - Takie decyzje trzeba szanować i przyjmować w milczeniu - dodał.

- Idziemy za ciosem. Rządowa reprezentacja Polski 2050 to same kobiety - przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia na konferencji po ogłoszeniu przez Donalda Tuska nowy skład gabinetu. Jak dodał, "jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które wydelegowało do rządu same kobiety".

Hołownia przekazał, że to "one są siłą". - Po tej rekonstrukcji możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że Polska 2050 bierze odpowiedzialność za dokładnie te obszary, które są istotą naszego DNA. Idziemy do rządu tego odnowionego dokładnie po to, po co idziemy do polityki - powiedział.

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek zapytał marszałka Sejmu o ocenę nowego składu rządu oraz o kandydaturę Aleksandry Leo, która miała objąć resort kultury. Ostatecznie ministrem została inna polityk Polski 2050 - Marta Cienkowska.

- Uważam, że to jest dobra rekonstrukcja - ocenił Hołownia. - Co do kandydatury Aleksandry Leo. Otrzymała taką propozycję, ale - i proszę, żeby to ucięło wszelkie spekulacje - nie podjęła się tej misji z powodów rodzinnych, z powodu swojej sytuacji osobistej - wyjaśnił Hołownia.

- Takie decyzje trzeba szanować i przyjmować w milczeniu. Posłanka po długim namyśle doszła do wniosku, że musi poświęcić się najbliższym i uznała, że nie może odpowiednio się zaangażować w prace rządu - dodał.

Polityk komentował także zmiany w innych resortach. - Liczę na to, że nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyspieszy rozliczenia. Czekam na akty oskarżenia. Jeśli chcemy przywrócić samorządność, to muszą za tym iść konkretne czyny. Wobec pana ministra mam oczekiwania, że proces rozliczeń będzie szedł sprawnie, ale bez zemsty - dodał.

Nowy skład rządu Tuska. Jest nowa minister kultury

Na konferencji głos zabrała minister kultury - Marta Cienkowska.

- Bardzo chciałabym podziękować panu marszałkowi Szymonowi Hołowni za nieustanne wsparcie, bo ja jestem z tą organizacją już 5 lat, w resorcie kultury już ponad półtora roku i muszę przyznać, że to wsparcie zawsze miałam i to zaufanie zawsze otrzymywałam i dziękuję za ten kolejny krok. Dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi, to dla mnie ogromne wyróżnienie i ogromny zaszczyt - przekazała.

- Te decyzje o kontynuacji naszego zadania traktuję jako pozytywne dostrzeżenie tego wszystkiego, co przez półtora roku udało się zrobić, a udało się dużo, to m.in. 40 napisanych ustaw - przekazała minister do spraw klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

- Idziemy dalej w odważnym rozwoju. Chcę zapewnić, że jesteśmy gotowi na bardzo dobrą współpracę w ramach całej Koalicji 15 października. Chcemy i będziemy współpracować, zawsze podamy rękę każdemu, kto chce iść do przodu - zapewniła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Życząc koleżankom wszystkiego, czego tylko można życzyć na ministerialnej drodze - spełnienia, radości z pracy i jak najwięcej kontaktów z ludźmi w Polsce, a nie tylko na Wiejskiej (...) cała Polska 2050 stoi za wami murem - zapewniał Hołownia.

W środę premier Donald Tusk ogłosił nowy skład rządu. Polska 2050 dostała nowe stanowisko: ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który objęła Marta Cienkowska. Na stanowiskach pozostały: minister środowiska - Paulina Henning - Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej - Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz.

W środę przed południem premier Donald Tusk przedstawił nowy skład gabinetu. Nowe funkcje obejmą:

wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski,

minister sprawiedliwości - Waldemar Żurek,

minister spraw wewnętrznych i administracji - Marcin Kierwiński,

minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych - Tomasz Siemoniak,

minister energii (nowy resort) - Miłosz Motyka,

minister aktywów państwowych - Wojciech Balczun,

minister finansów i gospodarki (nowy resort) - Andrzej Domański,

minister rolnictwa i rozwoju wsi - Stefan Krajewski,

minister zdrowia - Jolanta Sobierańska-Grenda,

minister sportu - Jakub Rutnicki,

minister kultury i dziedzictwa narodowego - Marta Cienkowska,

minister, członek Rady Ministrów - Maciej Berek (nadzór nad wdrażaniem polityki rządu),

- Uwierzcie na nowo w Polskę, nawet jeśli dopada was zwątpienie. Uwierzcie w tych ludzi, to jest zespół komandosów. Oni wiedzą jakiego zadania się podjęli - powiedział Tusk.