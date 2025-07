W poniedziałek Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że w sobotę odbyła długą rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie. Kolejnego dania rano w rozmowie w Radiu Zet zdradziła rezultaty negacji.

Rekonstrukcja rządu. Polska 2050 od listopada z wicepremierem

- Premier ogłosi zmiany w rządzie. Mogę powiedzieć, że od listopada, Polska 2050 będzie miała wicepremiera. To od początku taki był postulat i to jest fair play, wicepremier i wicemarszałek dla Polski 2050. To zostało ustalone - mówiła minister funduszy i polityki regionalnej.

Polityk była też dopytywana, dlaczego ta kwestia nie została zapisana w umowie koalicyjnej. - Może stanowisko wicepremiera powinno było zostać explicite zapisane w umowie koalicyjnej. Po prostu to akurat nie zostało zapisane. Bardzo wówczas nam zależało, żeby sprawy poszły do przodu, żeby było jak najmniej takich przeciąganek - tłumaczyła.

Ustalenia ws. nowego rządu. "Ministerstwo Funduszy zostaje"

Minister dopytywana o samą rekonstrukcję rządu odparła, że to "premier zakomunikuje jakie są zmiany" i nie jej rolą jest je oceniać.

- Wczoraj to były rozmowy i spotkanie uzgodnieniowe. Dotyczyły tego by podział odpowiedzialności była taki, że jest poczucie partnerstwa. Jako Polska 2050 jesteśmy gotowi gdzieś ustąpić, cofnąć się by wreszcie posunąć sprawy do przodu - mówiła.

Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że "Ministerstwo Funduszy zostaje". - Wszystko to, co jest w ministerstwie, bo powstawały jakieś wątpliwości, czy Krajowy Zasób Nieruchomości, czy Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Wszystko w moim ministerstwie zostaje tak, jak było, bez żadnych zmian - mówiła.

Rekonstrukcja rządu. Kiedy premier ogłosi zmiany?

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Tusk przedstawi zmiany w środę. "Premier ogłosi skład nowej Rady Ministrów w środę o godzinie 10.00" - napisał w poniedziałek na portalu X Szłapka.

Środę jako termin ogłoszenia szczegółów rekonstrukcji potwierdziła wcześniej mediom wiceszefowa MRPiPS Aleksandra Gajewska z KO.

O tym, że do rekonstrukcji dojdzie w "środę i czwartek", mówił też w poniedziałek w Radiu Zet wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Trzeba raz, że ogłosić, a dwa - konstytucyjnie przeprowadzić i powołać ministrów przez prezydenta - powiedział.

- Myślę, że część ministrów bez teki zakończy swoje urzędowanie, część zostanie przesunięta na stanowiska sekretarzy bądź podsekretarzy stanu w ministerstwach. W niektórych resortach dojdzie do zmiany na poziomie personalnym - dodał Gawkowski.