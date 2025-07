"Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała dziś do Sądu Rejonowego Warszawa Praga – Południe w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi" - przekazał rzecznik prasowy Piotr Antoni Skiba.

W komunikacie wymieniono siedem czynów, o których popełnienie oskarżony został europoseł Grzegorz Braun. To m.in. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii i znieważenie lekarza 1 marca 2022 roku w Warszawie, "uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej oraz zniszczenie jej zdobień" w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, a także zniszczenie mienia w Niemieckim Instytucie Historycznym.

Grzegorz Braun. Jest akt oskarżenia. W tle zgaszenie świec w Sejmie

Dwa zarzuty dotyczą wydarzeń z 12 grudnia 2023 roku, kiedy to w budynku Sejmu Braun zgasił świecie chanukowe.

Prokuratura chce, by europoseł odpowiedział za to, że "publicznie znieważył grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, poprzez wypowiadanie słów: 'tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być' oraz złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec w świeczniku Chanukija i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, polegające na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanukija".

Ponadto Braun ma odpowiedzieć za "kierowanie w stronę pokrzywdzonej strumienia gaśnicy z substancją proszkową", co spowodowało "naruszenie nietykalności cielesnej i lekki uszczerbek na zdrowiu".

W maju 2025 roku Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Decyzja ta umożliwiła polskiemu wymiarowi sprawiedliwości wszczęcie postępowań.

Akt oskarżenia ws. Grzegorza Brauna. Adam Bodnar komentuje

O ruchu prokuratury poinformował również w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

"W trakcie procedowania są dwa kolejne wnioski o uchylenie immunitetu G. Brauna. Mamy też niedawno wszczęte postępowanie dotyczące kłamstwa oświęcimskiego" - napisał na platformie X.

"Wszystko teraz w rękach Sądu" - podsumował.